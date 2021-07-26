這周恐又有颱風生成　雨區擴大時間曝

▲烟花颱風侵襲大陸。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（26日）表示，預期有可能在周三隨整個東亞季風低壓北上，稍接近台灣附近，南部雨勢有機會再增多，北部也有午後雷陣雨；預期這周仍有機會在季風低壓帶環流內，仍有颱風會再度發展。根據國際命名，若屆時成颱，將是今年第9號颱風「盧碧」（ Lupit，菲律賓提供，指殘暴）。

彭啟明今在臉書說，這次烟花颱風沒有直撲台灣，在東方約300、400公里處宮古島附近，以將近90度大轉彎往浙江方向前進，颱風很外圍的雲系也為台灣帶來顯著的降雨，幾個重要水庫都有顯著進帳，例如石門水庫終於接近滿水位，德基水庫也超過一半的水量，如果從事後來看，沒有帶來太大災情，反而讓水資源能豐沛，真的是一個對台灣不錯的颱風。

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彭啟明指出，接下來從周日的西南風，整個西南季風的強風軸在菲律賓附近，不是針對台灣，南部的屏東、高雄已經有顯著降雨，其中熱區在屏東的來義鄉，這兩天已經累績超過200毫米；西南風很容易在清晨有顯著降雨，而沿著台灣南部地形抬升，靠山區也會持續有雨，尤其午後熱對流發展起來，非常旺盛，也常常持續到晚上深夜，提醒您要多注意，在靠山區部分測站有局部更大雨勢發生機會。

▲▼中南部水氣多。（圖／氣象局）



彭啟明提醒，未來幾天要留意西南風的強風軸，是否會稍微北抬，降雨是否會增多與否，預期有可能在周三隨整個東亞季風低壓北上，稍接近台灣附近，南部雨勢有機會再增多，北部也有午後雷陣雨，可以後續觀察。

彭啟明表示，而這2、3天北部及東半部，位於西南風的背風面，相對之下晴朗也炎熱高溫；周日台東太麻里出現超過40度的高溫，台北盆地也出現37-38度，非常熱，預期這兩天也將持續這麼熱的情境，中午外出務必要防曬防中暑，減少外出；可能周三開始雲量增多，降雨會稍微趨緩一些。

彭啟明說，第8號颱風尼伯特持續快速北上，預期周二下午接近日本的東北地區，對關東地區沒有直接影響，可能稍微有點風勢及短暫陣雨；預期這周仍有機會在季風低壓帶環流內，仍有颱風會再度發展。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



對於本周是否可能又有颱風生成，中央氣象局指出，大低壓帶內易有熱帶系統發展，然其發展位置、時間及強度有不確定性，是否對台灣附近天氣造成影響亦有待觀察，請多留意氣象局發布的最新資訊；另外，當熱帶系統發展時，也要留意沿海的強風及長浪。

氣象局也提醒，季風槽隨烟花颱風北抬，使台灣位處季風槽南側，南側盛行西南風，將給迎風面的中南部帶來一波波水氣，強弱不定的西南風，讓中南部每日的雨量、時間、區域都有所不同，預計周三後的影響會逐漸增加，帶來較強降雨；而周三後水氣增加，背風側的北部、東半部地區除午後雷陣雨外，其他時間亦有降雨機會。

▼本周天氣圖。（圖／氣象局）

