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社會 社會焦點 保障人權

三級警戒奧萬大神木區沒人　山老鼠盜砍「扁柏金磚」警丟體制伏

▲保七總隊與仁愛分局、南投林管處逮捕越南籍阮姓主嫌盜伐奧萬大森林珍稀原木。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊與仁愛分局、南投林管處逮捕越南籍阮姓主嫌盜伐奧萬大森林珍稀原木。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／南投報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒尚未解封，目前全台遊客入山均受管制不得擅進；但保七總隊在5月下旬接獲民眾檢有山老鼠趁國家森林遊樂區內沒「人」打擾，另闢小徑進入管制區盜伐林木，保七總隊「林務犯罪查緝中心」與南投縣仁愛警分局、南投林管處共組專案小組展開調查。

專案小組過濾三級警戒期間內，進入山區數百台車輛發現，阮姓主嫌為逃逸外勞，因為無法正常工作只能打零工維生，入不敷出為賺取高額暴利，異想天開夥同其他共犯闖入國家公園神木區淘金。

▲保七總隊與仁愛分局、南投林管處逮捕越南籍阮姓主嫌盜伐奧萬大森林珍稀原木。（圖／記者張君豪翻攝）

▲保七總隊與仁愛分局、南投林管處逮捕越南籍阮姓主嫌盜伐奧萬大森林珍稀原木。（圖／記者張君豪翻攝）

阮嫌山老鼠集團，從今年5月下旬非法入侵南投縣奧萬大國家森林遊樂區，竊取國有林地貴重原木。專案小組經監控埋伏數跟監，發現7月9日阮嫌再度駕車上山，該山老鼠集團行動前還曾數度赴警局前觀察警察巡邏派遣時間。

警方同步會同林務局南投林管處埔里工作站人員，協助確認遭盜伐贓木已搬運上車，隨即封鎖山區產業道路發動攔截圍捕，駕駛阮姓嫌犯發現警方攔查，居然跳車逃逸，幸警方旋即施展柔道「丟體」將軟甜摔倒制伏。

專案小處並在貨車上搜出高價紅檜樹瘤6塊、扁柏金磚1塊等粗估市價高達百萬元之譜，經秤重這批珍稀原木重達20.95公斤、警並查扣自小客車1部、犯案手機、背包、背架、砍刀等贓證物。

這起越南逃逸移工經營山老鼠盜木集團，警方偵訊後，將越南籍阮姓移工等3人，依涉嫌違反森林法等罪嫌移送南投地檢署偵辦，阮嫌等3人經檢察官複訊後均裁定羈押禁見。

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