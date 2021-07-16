移工最愛騎電動車帶妹趴趴走　肇事追討無門要求修法

▲台南市議員李鎮國指出，移工騎無牌改造電動車肇事無法可管，請黃偉哲市長跟中央反映儘速修改法令。 （圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

外籍移工騎無牌電動車肇事該如何求償？台南市議員李鎮國指出，有些移工騎無牌改裝電動車帶妹，飆速又違規，肇事則哭窮、雇主又無連帶責任，查詢相關局處也無法可管，他請黃偉哲市長跟中央反映儘速修改法令，要求移工買電動車一定要掛牌納管，保障國人和移工之行車用路安全。



李鎮國說，近來處理多起移工騎電動車撞傷永康居民案件，肇事者被索賠6、7萬元，結果明明會講中文的移工到了調解委員會，裝的甚麼都聽不懂，還拼命哭窮說上有老父母，下有老婆孩子要養，家徒四壁的移工根本無力賠償，講的淒涼無比，聽得他直想自掏腰包拿出錢來幫忙賠償。

移工們為何喜歡騎無牌改造的電動車？李鎮國表示，是因為沒錢、沒駕照、還是交通知識不足？了解，才知原來是移工覺得騎改裝的電動車帶妹很酷，所以四處可以看到速度比自小客車和機車速度還快的電動車，這些電動車上路飆速又違規，常嚇到用路人和駕駛者，警方資料顯示，移工肇事比率蠻高的，沒錢賠償，雇主是否有連帶責任一起列入索賠對象，勞工局給的答案是上班期間受公司指使時車禍可納入，下班後屬個人行為，很難要求連帶責任。

李鎮國指出，民眾反映警員看到移工違規都不太愛開單，可能是嫌麻煩，怕移工裝不會說中文還要找翻譯，但移工肇事事件一再發生，因此他建議黃偉哲市長儘速跟中央反映並跟立法院溝通，修改法律讓電動車掛牌納管，不是為了課稅，而是要讓移工可以人車合一辦理保險，發生事故才可進行理賠，若修法窒礙難行，是否可採基金模式，以互助金理賠。

李鎮國也關心二王公墓市地重劃，他說，重劃一定要符合地方需要，永康有23萬設籍人口，但常住人口超過28萬，市府將怎麼把東橋、砲校用地、二王公墓、眷村用地、平實重劃區整個打造連結，這是一個很重要的契機，希望市長能爭取國民運動館，變更風雨球場地目，否則連蓋個廁所都無法申請建照，另外，周邊一定要興建停車場，因為人口已超過五萬人，而忠孝路整條路只做一半，因為後段是屬於二王公墓市地重劃計畫，20米馬上縮減為10米道路，會成為一個危險路口，且再延伸過去不遠的五叉路口交通困境仍未解決，兩個計畫在中間產生衝突，請地政局以二王公墓市地重劃計畫先來部分執行，不要等到民怨車禍事故倍增後，才驚覺問題嚴重。

黃偉哲市長表示，會跟立法院黨團溝通，希望電動車掛牌修法能儘速上路，對於永康國民運動館規畫定位，他希望能跟民間區隔，讓運動項目更多元且符合不分年齡民眾的需要。

電動自行車因尚未納入車輛牌照及辦理強制責任險等管理，交通局說明，考量全國一致性及事權統一，目前中央正修訂相關法規，未來由監理單位納入牌照發放、登錄管理。交通部於2020年5月22日邀集各地方政府召開電動自行車管理所涉道路交通管理處罰條例部分條文修正草案會議，2020年9月14日進行法規預告修正公告事宜，修正草案初步共識朝納管方式進行相關法條修正，並經2021年4月29日立法院召開交通委員會審竣（一讀通過）。

於相關法規修定前，南市道安宣導團將透過交通工程、執法、教育等多元管道，持續針對電動自行車使用者宣導最新交通安全法規及正確用路觀念，期以有效降低事故發生，2021年交通局已進行14場次道安宣導事宜。台南市警察局長方仰寧也表示，警察局有注意到移工發生交通事故機率不算低，目前也有在做相關執法，維護用路人安全。

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