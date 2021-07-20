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闖國有林盜價值49萬扁柏！　5男下場要「入獄+罰金2695萬」慘了

▲越南籍阮姓移工招募同鄉與台籍男子組成山老鼠集團，深入桃園復興區拉拉山盜伐珍稀林木販售圖利，起初盜伐之扁柏。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲5名山老鼠被依違反森林法判刑。（示意圖／ETtoday資料罩，非本案查獲之扁柏）

記者戴若涵／台中報導

南投一名謝姓男子與6名越南籍移工闖入國有地盜取14塊珍貴林木扁柏，而黃姓白牌車司機則協助將人、木材載運下山。日前二審判決出爐，黃男及另4名移工被分別依法判刑1年4月、1年6月，均併科罰金539萬餘元，5人合計要付2695萬元，可上訴。

判決指出，黃男2020年7月1日間以每趟3500元的價格，協助搭載周男(通緝中)等6名越南籍人士到南投縣仁愛鄉台14甲線25.5公里處，與另名身分年齡不詳的男子阿甲(化名)碰面，周等6人下車後，步行前往南投林管處埔里工作站霧社分站管轄之埔里事業區之第134國有保安林內，先切鋸合計總重396公斤、價值約49萬500元的貴重木扁柏14塊後，再搬運到第134國有林班地內。

期間由周男通知謝男，同年月2日再由謝開著租來的小客車載送食物前往補給，同年月7日下午2時許，周男再度打電話聯絡謝男，以每趟5千元的代價，要求謝男開車前來搬運竊來的扁柏角材，阿甲則打電話聯絡黃男開車接應。

同日晚間10時許，謝男、黃男的車抵達現場後，由其中4名越南男徒手將鋸下的扁柏角材沿山坡滾到路邊，再由周男指揮另外2人完成搬運，一行人搭車下山時，遇到警方攔查，整起事件才因此曝光！

日前全案上訴至二審，台中高分院審理後，依犯森林法之竊取森林主產物貴重木罪，將協助開車再運木材的黃男判刑1年4月，4名越南籍男子則是被判處1年6月徒刑，刑期執行完畢或赦免後驅逐出境，5人均須併科罰金539萬餘元，得易服勞役。可上訴。

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