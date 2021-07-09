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社會 社會焦點 保障人權

無視防疫規範群聚開賭　永康警大動作逮10移工堵防疫破口

▲台南市永康分局警方，查獲10名外籍移工在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案偵詢後依賭博罪嫌等移請台南地檢署偵辦及衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市永康分局警方，查獲10名外籍移工在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案偵詢後依賭博罪嫌等移請台南地檢署偵辦及衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

新冠肺炎疫情持續嚴峻，疫情指揮中心宣布全國三級警戒延長至7月26日，但仍有民眾無視防疫規範群聚賭博，永康分局警方在7月8日凌晨1時45分持搜索票，查獲10名外籍移工在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案訊後依賭博罪嫌等移請台南地檢署偵辦及徫生局裁罰。

▲台南市永康分局警方，查獲10名外籍移工在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案偵詢後依賭博罪嫌等移請台南地檢署偵辦及衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局接獲情資，有多名外籍移工經常於深夜聚集在一服飾店內，且經常有不特定人士進出頻繁，民眾擔心此處極可能成為防疫破口，經員警連日監控蒐證，確切掌握該賭場狀況，於8日凌晨1時許見時機成熟，持台南地院核發之搜索票入內，當場查獲賭場負責人陳姓與黎姓女子、6名賭客及2名在場民眾，現場查扣撲克牌2副、號碼牌8個及賭資新台幣2萬餘元等相關物證，全案依賭博罪嫌、社會秩序維護法移請偵辦，有關違返防疫警戒群聚部分，另現場開立稽查紀錄表後，依傳染病防治法函請衛生局依法裁罰。

▲台南市永康分局警方，查獲10名外籍移工在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案偵詢後依賭博罪嫌等移請台南地檢署偵辦及衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

疫情正值關鍵時刻，警方呼籲民眾務必落實政府相關防疫規定，切勿從事高風險娛樂或群聚，避免產生疫情破口，警方將持續嚴加查察不法，維護防疫安全及治安平穩。

▲台南市永康分局警方，查獲10名外籍移工在租屋處經營職業賭場，召集賭客打撲克牌聚賭，全案偵詢後依賭博罪嫌等移請台南地檢署偵辦及衛生局裁罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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