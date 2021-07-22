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超商限定！「鬼滅之刃聯名零食」搭飛機來了　夾心餅、洋芋片一口吃

▲▼7-11最新鬼滅之刃聯名零食。（圖／7-11提供）

▲7-11將開賣最新鬼滅之刃聯名零食、糖果，粉絲一定要收。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

鬼滅迷真的要衝了！7-11自8/2起連線日本，開賣鬼滅之刃聯名零食、糖果，動畫中的經典角色躍上一口餅乾、味覺糖包裝，完全捨不得吃，且一口餅乾在活動期間內還可享任選2件69元、3件99元優惠。另外，UNIQLO、GU也帶來全新鬼滅之刃聯名系列服飾，預計將在7/23起販售。

7-11引進日本剛上市不久的「鬼滅聯名包裝Bourbon一口餅乾」，共有8款限定商品，夾心餅、洋芋片、蝴蝶餅一口送進嘴超滿足，包裝還印有炭治郎、善逸和伊之助等經典角色，還設計小巧思讓Bourbon吉祥物一口小熊換上對應鬼滅之刃角色服裝。另外，7-11也同步推出全新鬼滅之刃味覺糖系列，共有10款經典造型加3款隱藏版，粉絲一定要收藏。

▲▼7-11最新鬼滅之刃聯名零食。（圖／7-11提供）

▲一口餅乾包裝印上鬼滅之刃人氣角色圖案。

▲▼7-11鬼滅之刃主題門市。（圖／7-11提供）

▲全台首間鬼滅之刃主題7-11門市。

不僅如此，7-11還打造全台首家「鬼滅之刃主題店」，店舖設計已鬼殺隊中的人氣主角，搭配紫藤花、主公家等各式經典場景及劇照；7-11飲料戳戳樂也祭出限定「鬼滅之刃加價購」，只要參加飲料戳戳樂活動即可以99元入手鬼滅之刃小提包或304不鏽鋼分隔餐盒等限定商品。

喜愛鬼滅之刃的粉絲也絕對不能錯過UNIQLO、GU全新聯名系列，7/23起販售，其中UNIQLO最新共帶來全新6款男裝、4款女裝、6款童裝T恤，以及童裝短褲和束口袋，款式有炭治郎帥氣背影、九柱合體畫面、炎柱大哥和善逸等，較特別的是女裝系列中的粉嫩漸層設計，仔細一看還會發現袖口繡上角色標誌，滿滿的小細節超可愛。

▲UNIQLO全新鬼滅之刃聯名系列將於7/23。（圖／品牌提供，以下皆同）

▲袖口小細節。

而GU聯名系列也很有看頭，帶來男、女、童裝以及配件小物，除了有主要角色印花T恤之外，本次必敗的單品絕對是超可愛的居家服組，女裝分為短袖緞面的居家服組，有禰豆子可愛粉色花紋款，還有葫蘆造型清新薄荷綠款，另外，無袖上衣＋短褲＋長袖外套的睡衣套組也超卡哇伊，家中開冷氣時披件小外套剛剛好。

▲GU鬼滅之刃女裝居家服組系列（右款台灣未進）。

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