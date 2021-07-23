限時3天！超商祭「6大咖啡飲品」優惠　爽喝大杯冰美式只要31元

▲7-11今日下午2點起推出限時3天CITY系列指定飲品優惠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

行政院稍早宣布三級警戒將在7/27調降至二級，7-11就搶先於今日下午開賣6款CITY系列指定飲品優惠，其中最便宜只要花31元就能爽喝CITY CAFE大杯美式咖啡，提醒民眾活動只有3天，可要好好把握機會。愛吃冰的人則是不能錯過COLD STONE「歡樂桶冰淇淋買1送1」，所有口味一次滿足，絕對要囤一波。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出最新CITY系列6款指定飲品優惠，活動時間為今日下午2點起至7/25，優惠內容為CITY CAFE大杯美式咖啡32杯988元、CITY PRIMA精品拿鐵咖啡32杯1888元、CITY PRIMA精品美式咖啡32杯1688元、CITY CAFE濃萃拿鐵咖啡32杯1388元、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶32杯1388元、CITY TEA現萃茶四季春青茶32杯788元。（同品項可冷、熱飲互換，無兌換期限）

▲7-11還有5大支付工具優惠活動，消費滿150元就能打88折。



另外，即日起至7/25，民眾只要到7-11門市使用5大支付工具（icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包、悠遊卡、一卡通），消費滿150元結帳金額加碼打88折（部分商品95折），因應中元節還有量販大包裝、箱裝零食等指定品項優惠。

喝完飲料想再來點甜食嗎？COLD STONE又祭出最新優惠了，即日起至7/28限時6天於門市、foodomo外送平台推出「歡樂桶冰淇淋買1送1」優惠，口味部分包括經典、自創或是單口味一次滿足，同時建議消費者若想前往門市購買可先致電該店預訂並約好取貨時間，以減少在門市內停留。

▲COLD STONE歡樂桶冰淇淋限時6天買1送1。（圖／COLD STONE提供）



全家近日也有最新冰品報到，絕對要搶吃手搖飲系列冰棒，首推東區手搖飲品牌SOMA的「原味茶歐蕾雪糕」，大口咬下有著濃郁奶香、淡淡茶香，還搭配白玉珍珠增添口感，絕對要嚐鮮，全台限量5萬支；另一款是COMEBUY的「百香搖果樂雪糕」，酸甜百香果做成冰棒後，加進經典黑糖珍珠、椰果配料，層次豐富又清涼消暑，同樣只有5萬支。

▲SOMA推原味茶歐蕾雪糕吃得到白玉珍珠。（圖／全家提供，下同）

同步還有摩摩喳喳雪糕、哈零食留心奶皇雪糕，2款限量販售，以及Magnum經典巧克力雪糕、Magnum紅寶石巧克力雪糕等共4款新冰，把握機會來搶吃一波， 即日起至8/10止還可享指定冰品任選第2件6折優惠。

▲夏季必喝百香搖果樂手搖杯變身清涼雪糕。