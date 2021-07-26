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呂秀蓮「5000萬劑疫苗2週可到貨！」　怒轟陳時中不回電話

▲前副總統呂秀蓮出席民眾黨國家治理學院國政班結業式。（圖／記者林敬旻攝）

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮日前聲稱有二國際組織已致函給總統蔡英文，表達願意協助洽購3000至5000萬劑嬌生或輝瑞疫苗。不過，呂秀蓮26日表示，她曾親自致電給衛福部長陳時中，但其辦公室推說他很忙，會再電話聯繫，之後就再也沒有接到電話。

呂秀蓮表示，6月23日，由已故美國眾議院亞太小組主席Lester Wolff與國防委員會主席Robert Leggett共同創辦的兩個NGO「世界和平獎委員會」及「世界和諧基金會」董事會秉持兩位創辦人對台灣的遺愛，同意協助台灣取得嬌生或輝瑞BNT疫苗，以解台灣的燃眉之急。

呂秀蓮說，在她確認愛心及疫苗品質，供應能量大抵無誤之後，她則建議直接寫信給總統蔡英文，並透過臉書發布此一跨國之愛，而總統府也立即回信致謝，總統府秘書長也另函表示已發交行政院及衛福部處理。

呂秀蓮也拿出衛福部在6月24日的回信，內容卻暗示疫苗多多，隔天陳時中在記者會上回應「我覺得成功的機率不大...不過我還沒看到相關文件。」

這讓呂秀蓮非常不滿，她認為，陳時中既然沒有看到信，怎麼先斷定成功機率不大，又怎麼先前一天衛福部就去信回絕？

呂秀蓮強調，兩家藥廠保證原廠新貨，直運台灣，兩週送達，而且每劑不到美金30元，但是需要衛福部長去函洽購，以示政府對政府交易。

她還加碼爆料，在5月初時，就想轉達這個訊息，但部長辦公室推說部長很忙，聲稱會再以電話聯繫，但之後就沒有再接到電話。她強調，這次只要陳時中在信上表示洽購意願，3000萬劑可以在簽約後兩週到貨。

「我努力搭好這座橋，衛福部卻拒絕。」呂秀蓮表示，天堂有路偏不走，還要麻煩世界半導體鉅子向APEC開金口討疫苗，更要逼得青壯年國家棟樑去當國產疫苗的白老鼠，「你說貓膩不貓膩？」

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