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快訊／約翰紅茶公司「內湖店1人確診」　緊急公布5天上班時段

▲▼快訊／約翰紅茶公司「內湖店1人確診」　緊急停業匡列17員工。（圖／翻攝Google地圖）

▲約翰紅茶公司內湖店傳出1人確診。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

手搖飲料中知名的「約翰紅茶公司」26日凌晨突然發佈公告，表示內湖門市有一名工讀生24日出現味覺喪失的症狀，快篩後陽性，於25日就醫PCR檢測也是陽性，因此馬上停止營業，並匡列17名員工進行快篩。

約翰紅茶公司26日凌晨2時發文，表示他們得知工讀生確診後，立刻確認全體同仁是否有按照規定佩戴口罩，且配合政府的疫調程序，並於26日停止內湖門市營業，「本公司同時也於25日第一時間進行了本公司內湖店內與該伙伴有接觸史同仁(一共17人)之快篩檢測，很幸運地目前全數皆為陰性反應。」

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▲▼ 新崛起手搖飲料店約翰紅茶 。（圖／記者張榮恩攝）

▲約翰紅茶公司公布確診員工的上班時間。（圖／記者張榮恩攝）

約翰紅茶公司指出，為了讓大家能提高警覺和避免造成不必要的恐慌，我們決定讓大家知道這位工讀生伙伴的班表。同時將於明日(7/26)進一步為本公司全體同仁進行快篩檢測，若檢測結果有出現任何疑似陽性反應，我們會立即停止該門市營運，同時完全配合政府後續的所有疫調程序。

「祈禱我們的這位伙伴能夠平安康復、儘早歸隊。」約翰紅茶公司表示，對所有支持約翰的好朋友們致上最深的歉意，造成了您們的不安與不便，我們深感抱歉。如果有最新任何的消息，我們會再跟大家報告！希望在這段艱辛的時刻，我們能夠一起努力保護好自己、也保護好我們身邊的人，希望大家都能一起健康、平安地邁向更好的明天。

此內湖門市伙伴班表
日 期 / 時 間（ 上/下班 ）
2021 / 07 / 10｜10:23～15:04
2021 / 07 / 12｜15:54～21:36
2021 / 07 / 18｜09:53～15:02
2021 / 07 / 19｜12:54～18:02
2021 / 07 / 22｜09:54～16:04

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