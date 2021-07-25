北市「強制身分證分流買菜」最後一天　27日起微解封「禁內用、試吃」





▲台北市市場自27日起取消身分證尾數分流管制，但同樣禁止內用、僅提供外帶。圖為北市最後一天實施身分證尾數管制人流，由於週一至週五為自主管理，因此25日為強制分流最後一日。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒將於7月27日至8月9日調降為二級，主張「脱口罩吃飯」擺在最後才解封的台北市長柯文哲，24日宣布將自27日後針對市場、夜市、超市等進行微解封，取消身分證分流管制，並呼籲民眾仍不要每天去市場，一次多買一點就好。

在新冠肺炎疫情嚴峻的5月中下旬，許多縣市為避免市場人潮群聚，全面落實實聯制，並依身分證尾數進行人流管制措施；原本認為市民水準比政府拿警棍執行更有效的柯文哲，最終也在6月6日宣布，6月7日起針對針對市場、大賣場、超市啟動身分證分流管制，週一至週五採民眾自主管理，週六、週日為強制管理。

面對中央宣布7月27日降為二級警戒，柯文哲也決定降級防疫，24日於防疫記者會中宣布，自27日起批發市場、傳統市場、夜市、百貨、賣場、超市維持外帶、不能內用、禁試吃，但是取消身分證分流管制。

柯文哲強調，在後疫情時代，很多習慣都要改變，像是不要每天去市場，一次買多一點，像國外一樣一周採買一次。他明白大家都很期待，也有很多產業需要解封，未來會視疫情情況考量逐步放寬，現階段以民生為優先，再多觀察一週。目前沒有其他國家採逐步解封，所以當做一件事情卻沒有範例可參考的時候要更小心。