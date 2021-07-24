烟花強風掃倒民宅圍牆　刷一整排機車！牆主這下慘了

▲台中市北區22日一處圍牆遭強風吹垮，壓倒一排機車、腳踏車。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

受到中颱烟花影響，台中市北區梅川西路三段一處小巷內，22日發生圍牆遭強風吹襲倒塌意外，共造成5部機車、1輛腳踏車毀損，幸無造成人員傷亡。當地里長表示，該處屬於私人土地，目前車主已與地主聯繫，將溝通後續賠償事宜；台中市政府經發局指出，經查，倒塌的圍牆是未申請雜項執照的違章建築，將請屋主於限期內拆除、清除。

根據畫面顯示，圍牆倒塌後，直接壓在一排機車上，經民眾報案，警方到場清查，共有5部機車、1輛腳踏車受損，沒有人受傷，經警方聯繫圍牆所有人鄭姓女子，初判圍牆係因強風吹垮，非故意行為，相關車主也未提告毀損。

當地里長說，該處是私人土地，發生圍牆倒塌意外後，受害的車主已連絡到圍牆所有人，目前雙方正在協調賠償事宜，結果尚未出爐，還好當時無人經過，沒有造成傷亡。

都發局指出，22日上午接獲1999通報後立即至現場勘查，經查該倒塌圍牆屬私人土地範圍，且未申請雜項執照的違章建築（無違建查報紀錄），圍牆倒塌處為國有財產署管有的土地，尚無公共通行權利，都發局將函請屋主限期拆除並清除倒塌圍牆，而壓倒機車的損壞賠償因涉及私權糾紛，應由兩造雙方依私權調解或法律途徑解決。

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