16歲少女無力葬父…社福PO文求助「暖心捐款狂湧」　單親爸今出殯

▲花蓮單親爸13日驟逝，在外界幫忙下今天順利出殯。（圖／翻攝自Facebook／社團法人花蓮縣卓溪鄉「團結力量大 為卓溪鄉出力」公益慈善協會）

記者徐愷昕／花蓮報導

花蓮47歲洪姓男子日前因病離世，留下一位16歲女兒及66歲老母，家中頓時失去經濟來源，後事也沒有錢可以舉辦。花蓮在地的慈善團體得知後，17日發文替少女向外界求助，而在各界愛心湧入後，慈善團體今（19）日上午也再度PO文大力感謝善心人士的幫忙，並表示洪男今天已圓滿出殯，大家可以停止捐款行動。

臉書社團「社團法人花蓮縣卓溪鄉『團結力量大 為卓溪鄉出力』公益慈善協會」17日貼文指出，一位47歲洪姓男子，單親帶著小孩北上桃園討生活，不過因患有嚴重糖尿病，5年前左腳感染截肢，每月僅靠3500元身障津貼及市府的租屋5000補助、以及66歲老母的老農7000多元的津貼過活，相當困苦。

豈料在今年2月13日，洪男因病造成心臟休克，經急救後不治，留下16歲女兒、66歲老母。突逢重變，家中老小無力負擔洪男後事，目前還積欠院方17多萬醫藥費及喪葬費用56000元。社團發文請求各界善心人士協助，可以幫忙這極度困苦的家庭度過難關。

貼文發出後，許多愛心人士紛紛捐獻善款，希望能幫助16歲的少女及其年邁的奶奶負擔洪男的喪葬費用。而事隔2天，慈善團體今（19）日上午近10點許也再次發文，表示在各界暖心幫忙下，今天洪姓個案已圓滿出殯，後續所有的喪葬費及尚欠醫療費將停止捐款。

協會接著再指出，「目前個案尚欠的醫療費用17萬3414元，協會今天會與醫院做協商，畢竟16歲的孩子及年邁的母親無法承擔這所有的費用，事後也會把募款明細、支出喪葬費收據及協商後醫療費的欠款明細及相關照片也會公告在協會臉書上」。

【相關新聞】

►花蓮單親爸驟逝！獨留16歲少女無力葬父 社福發文求助

►即日起，我退出老化黨