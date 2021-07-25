男持槍闖車行喊不要動　他衝出去報警結果逆轉！「驚喜」代價出爐　

▲高雄市一間租車行遭人持槍闖入 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

拿槍慶生！高雄市凱旋三路一間租車行被人持槍闖入，當下一名高姓員工嚇到衝出門外，結果一跑出去才發現，外頭還有人等著他，只是手還拿著蛋糕，這才發現是慶生惡作劇，不過由於當下有打電話到110報案，所以警方趕抵現場，同時依照社會秩序維護法移送，法官最後判決這場「生日驚喜」的代價是5000元。

根據監視器畫面顯示，張姓男子持槍闖入租車行的畫面，張男當時帶著口罩，持黑色像是槍枝的物品，一衝進來就叫大家不要動，高姓員工看到這一個情況，立刻從店內衝出去，張男一口氣把戲演足了，還喝令店內另一名來不及跑的人，但這名來不及跑的人一度關下鐵門，最後張男自行打開鐵門往外跑。

▲高雄市一間租車行遭人持槍闖入 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市一間租車行遭人持槍闖入，最後發現是「生日惡作劇」，紅圈為生日蛋糕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

跑掉的高姓員工因為對方戴著口罩，沒有認出是自己朋友，所以一邊逃一邊打電話報警，打完電話之後才發現，外頭有人拿著蛋糕在等他，他才知道原來這是慶生惡作劇。但警方也趕到現場，因為已經通報110了，所以就算發現這把所謂的槍是「防身催淚鎮暴槍」，還是得移送法辦。

高雄地方法院簡易庭經過審理後，認為防身催淚鎮暴槍裝有刺激性物質之辣椒水，對他人噴撒可造成發麻、灼燒痛感、紅斑之不適反應，客觀上具有危害他人身體的疑慮，同時又蒙面偽裝來驚嚇他人，造成對方心理負擔、害怕，認為張姓男子「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，依照社會秩序維護法第63條第1項第1 款開罰5000元。



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