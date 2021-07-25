　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　國防專家：證明愛國者能保護台灣

▲MIM-104愛國者飛彈（MIM-104 Patriot）。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

▲美軍將透過大型試驗證明愛國者飛彈能力。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛國者飛彈為台灣等多國採用，現在美國陸軍預告，8月底將在夏威夷考艾島（Kauai）的太平洋飛彈試驗場，進行2次大型飛彈防禦試驗，預計將發射的就是愛國者飛彈。專家分析美軍此舉意在證明，愛國者飛彈系統能有效保護台灣等第一島鏈國家面臨的敵對威脅。

美媒《星條旗報》引述軍火武器製造商雷神公司（Raytheon）指出，舉世聞名的愛國者飛彈系統自從開發以來，已由5個國家分別在不同的250場戰役中使用，打擊對象包括有人飛機和無人機、巡弋飛彈以及戰術彈道導彈。自2015年1月至今，愛國者飛彈系統在全球多個戰事行動中，已攔截超過150枚彈道導彈。

美國陸軍預告8月底在考艾島上，一枚或多枚愛國者飛彈將會經由飛彈發射車發射，瞄準目標為一枚或2枚目標火箭彈。另一方面，美國導彈防禦署（MDA）預計會利用標準六型（SM6）飛彈擊落目標飛彈，SM6飛彈具有攻擊與防禦功能，一般做為防禦航空母艦遭到擊中的配備飛彈。

多位國防專家指出，這場即將到來的試驗最主要目的不在保護夏威夷，而是向世界及盟邦證明，愛國者飛彈也能有效保護西太平洋第一島鏈國家的防空安全。

珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）第94陸軍航空和飛彈防禦司令部發言人查普（Nicholas Chopp）指出，沖繩第一防空砲兵第一營，將會向夏威夷考艾島發射愛國者飛彈，這場導彈行動將會有50至60名人員參加。

ET快訊
上屆拿銅牌！中華射箭女團爆冷輸德國　無緣8強
快訊／羽球周天成東奧首勝到手！直落二擊敗瑞典選手
陸「射擊女神」爆冷出局！PO睡衣自拍照道歉　竟被罵爆急刪文
扼腕！證件妹10公尺手槍遭淘汰　想登頒獎台還有一次機會
7萬劑「快到期莫德納」收回給第七類　醫質疑1狀況：出事誰負責
5縣市大雨特報！南北天氣兩樣情　吳德榮：迎風多雨背風火熱
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　國防專家：證明愛國者能保護台灣

《環時》批NHK！　轉播東奧開幕喊「台灣」 ：日本故意做手腳

拜登授權緊急基金撥款1億美元　援助阿富汗難民

菅義偉馬克宏午餐會　實現「印太自由開放」獲共識

泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

Delta疫情延燒加上天災來襲　全球供應鏈「面臨崩潰」

邁阿密大樓倒塌滿1個月…確認至少97人死亡　救難隊任務告終

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

雪梨封城第4周…3500人「反防疫」上街示威　至少57人被捕

鄰居寫紙條提醒「浴室加裝1設計」　辣妹羞爆崩潰：搬來1年了

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

男大生88萬越野車開進海灘滅頂　記取教訓！PO人車最後合照：R.I.P

戴資穎東奧羽球首戰連拿11分！ 橫掃瑞士...25分鐘愜意第一勝

高雄女路過積水觸電！搶命4天亡　哥悲求真相：至少告訴我怎麼發生

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

名車下橋一路衝「失控逆撞5車」　事發畫面曝！被撞駕駛受驚大叫

美軍8月2次「大型飛彈試驗」　國防專家：證明愛國者能保護台灣

《環時》批NHK！　轉播東奧開幕喊「台灣」 ：日本故意做手腳

拜登授權緊急基金撥款1億美元　援助阿富汗難民

菅義偉馬克宏午餐會　實現「印太自由開放」獲共識

泰國疫苗產能太低　AZ藥廠在全球找貨源…提供給東南亞各國

Delta疫情延燒加上天災來襲　全球供應鏈「面臨崩潰」

邁阿密大樓倒塌滿1個月…確認至少97人死亡　救難隊任務告終

海地總統葬禮「驚傳槍響」！支持者與警爆衝突　美代表團急返國

雪梨封城第4周…3500人「反防疫」上街示威　至少57人被捕

鄰居寫紙條提醒「浴室加裝1設計」　辣妹羞爆崩潰：搬來1年了

起底中華隊「護國神醫」帥爆！　賈永婕認證激讚：顏值身材都爆表

楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」　網友超心疼

起底台南怪警周天師！搭訕女學生傳「紅內褲健美照」　警局列汰除

徐榛蔚打AZ鼓舞鄉親　花蓮疫苗覆蓋率27.8%高於全國

大谷翔平雙長打　天使山多佛「無安打破功」飆13K勝

中華女團上屆奧運拿銅牌！今狀態起伏　爆冷輸德國無緣8強

周天成直落二瑞典東奧小組首勝到手　拼金之路取得好的開始

保險業遭客訴近萬件！4年快速倍增　一表揭密「常見爭議」有哪些

印尼新冠疫情嚴峻　外交部：台商包機8／8返回

台東餐廳有條件內用！夜市仍限外帶　熱氣球是否舉辦研議中

第一次做臉！黑頭粉刺飽滿噴發　壓下去「巨大鐘乳石」瞬間彈出

國際熱門新聞

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

NHK東奧開幕喊「台灣」　《環時》：故意做手腳

鄰居寫紙條提醒！辣妹一看羞爆崩潰

泰國產能低　AZ全球調貨供東南亞

疫情加上天災　全球供應鏈快崩潰

美國醫療機構出現「超級真菌」傳播

塔利班報復　阿富汗口譯員遭斬手

南韓主播介紹東奧「台灣選手進場」

印太自由開放　菅義偉馬克宏共識

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

Delta病毒「傳播超快」2關鍵曝光

家人面前遭性侵　女抵抗被扔下陽台

人類遭猩猩攻擊　撕臉、咬斷生殖器

新變種病毒！起源哥倫比亞擴散26國

更多熱門

相關新聞

NHK東奧開幕喊「台灣」　《環時》：故意做手腳

NHK東奧開幕喊「台灣」　《環時》：故意做手腳

日本NHK電視台昨晚轉播東京奧運開幕儀式時，主播高喊「台灣」稱呼入場的中華代表隊，事後引發中國網友不滿。中共官媒環球時報今天直指這是日本故意「做手腳」，呼籲中方應與NHK交涉。

拜登授權撥款1億美元　助阿富汗難民

拜登授權撥款1億美元　助阿富汗難民

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

佛州大樓倒塌97死　搜救任務告終

美國加購2億劑輝瑞　因應日後需求

美國加購2億劑輝瑞　因應日後需求

台灣隊進場「切畫面」　騰訊道歉：沒版權

台灣隊進場「切畫面」　騰訊道歉：沒版權

關鍵字：

美軍美國北美要聞愛國者飛彈台灣

讀者迴響

熱門新聞

體操無緣決賽　總教練林育信道歉

忍住不射更持久？最美博士「超銷魂手法」曝光

夫妻洗澡　她1習慣讓老公超崩潰

吳亦凡錄影途中牽走17歲女星　Angelababy解圍

戴資穎出賽「孩問Uber Eats怎可參加？」爸傻眼

外送到「18億陶朱隱園」！同行驚曝餐點明細

貓媽嘴叼喵寶寶　整坨塞給小主人

吳亦凡爆荒淫選妃趴影片瘋傳！

奧運最養眼　萬惡計分板讓鮮肉秒全裸

楊勇緯太帥　日網暴動：喘不過氣

楊勇緯結婚了嗎？日網為他開「八卦維基百科」

總監曝「戴資穎貼心舉動」：超出球員風範

福原愛眼裡無台灣…復出東奧陸網樂：日文都會說

2喬治亞球員搭飛機到了東京　竟發現沒報名

詹家姊妹爆冷出局！他見負評傻眼

更多

最夯影音

更多
姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪

姚元浩：恭喜江宏傑離婚..陳漢典：喝多少了XD　逼問周予天「有沒有偷接吻」全笑歪
高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

高雄鳳山女子觸電身亡原因曝！　市府工務局追責「2年前承包商」

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

河南鄭州暴雨！飼主揹阿金逃命 「怕狗狗弄濕」揹著牠走過泥水　

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

孟加拉小牛申請世界最矮紀錄！身高「僅50公分」成農場大明星

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面