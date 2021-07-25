美軍8月2次「大型飛彈試驗」　國防專家：證明愛國者能保護台灣

▲美軍將透過大型試驗證明愛國者飛彈能力。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛國者飛彈為台灣等多國採用，現在美國陸軍預告，8月底將在夏威夷考艾島（Kauai）的太平洋飛彈試驗場，進行2次大型飛彈防禦試驗，預計將發射的就是愛國者飛彈。專家分析美軍此舉意在證明，愛國者飛彈系統能有效保護台灣等第一島鏈國家面臨的敵對威脅。

美媒《星條旗報》引述軍火武器製造商雷神公司（Raytheon）指出，舉世聞名的愛國者飛彈系統自從開發以來，已由5個國家分別在不同的250場戰役中使用，打擊對象包括有人飛機和無人機、巡弋飛彈以及戰術彈道導彈。自2015年1月至今，愛國者飛彈系統在全球多個戰事行動中，已攔截超過150枚彈道導彈。

美國陸軍預告8月底在考艾島上，一枚或多枚愛國者飛彈將會經由飛彈發射車發射，瞄準目標為一枚或2枚目標火箭彈。另一方面，美國導彈防禦署（MDA）預計會利用標準六型（SM6）飛彈擊落目標飛彈，SM6飛彈具有攻擊與防禦功能，一般做為防禦航空母艦遭到擊中的配備飛彈。

多位國防專家指出，這場即將到來的試驗最主要目的不在保護夏威夷，而是向世界及盟邦證明，愛國者飛彈也能有效保護西太平洋第一島鏈國家的防空安全。

珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）第94陸軍航空和飛彈防禦司令部發言人查普（Nicholas Chopp）指出，沖繩第一防空砲兵第一營，將會向夏威夷考艾島發射愛國者飛彈，這場導彈行動將會有50至60名人員參加。