三級作戰70天／追著疫苗跑　「蔡英文在忙什麼」總彙整看這裡！

▲在疫情三級警戒前，總統蔡英文召開國安高層會議，針對疫情進行整備工作。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

面對新冠肺炎本土疫情，從疫情指揮中心指揮官陳時中5月19日宣布全國三級警戒，到7月26日降回二級警戒近70天，總統蔡英文儘管顯少公開行程，但其實整個團隊仍然忙翻天，除了她不定時親自開啟「總統級直播」，跟國人報告防疫與疫苗進度之外，她到底還忙了些什麼？《ETtoday新聞雲》一次進行總彙整。

三級警戒前 蔡英文召開國安高層會議

雙北是在5月15日，由陳時中宣布提升三級警戒。在此之前，蔡英文在5月13日下午，就在總統府內召開國安高層會議，她盤整了各機關在疫情變化上的各項整備工作，並針對未來可能遇到的狀況進行討論推演。

在此國安高層會議中，蔡英文明確指示行政院負起統籌指揮的責任，責成及督導中央機關和地方政府，要求業管範圍及轄區的各場所，落實各項防疫措施，有效控制疫情。

在防止疫情擴散方面，蔡英文要求做好追查工作，逐一檢視感染路徑、警示所有可能接觸者。事實上，從現在來看，也就是務必做好「匡列」、「疫調」工作。

另外，在疫苗整備部分，蔡英文要求主管機關掌握進度，6月後就會進入分批交貨期，同時指示指揮中心預作疫苗施打規劃，鼓勵國人施打疫苗。

▲總統蔡英文、行政院長蘇貞昌視察疫情指揮中心。（圖／總統府提供）



視察中央流行疫情指揮中心 確保國軍戰力不受影響

接著，本土疫情快速延燒，陳時中在5月15日宣布雙北三級警戒。總統府內部立即做出防疫指引，總統、副總統減少非必要接見與公開行程，而國安會也採「分區辦公」、「動線分流」的措施。

5月18日蔡英文親自視導「中央流行疫情指揮中心」，關心國產疫苗的研發與量產進度，也向國人喊話，強調政府正透過各種管道向國外購買的疫苗會陸續到位。

接著，疫情已經無法在雙北得到有效控制，陳時中在5月19日宣告全國三級警戒。而為了確保國軍戰力不受疫情影響，身為三軍統帥的蔡英文，20日親自赴國防部視導，特別著重在國軍的疫情指揮中心，分別聽取三軍總醫院、松山分院、國軍台中、桃園、高雄總醫院及陸軍33化學兵群等單位的簡報。

▲總統蔡英文視察國防部防疫指揮中心，確定國軍戰力不受疫情影響。（圖／總統府提供）



緊盯疫苗到貨進度 台日德法美大使無時差連線

由於疫情來得又急又猛，每日確診數不斷攀升之際，國內「沒有疫苗」的民怨也隨之高漲；不過，從國際狀況來看，全球疫情也在升溫，且各國都出現疫苗延遲到貨的問題，台灣在防疫上，又是名列前茅的國家，這讓快速取得疫苗上更顯困難，這也逼著蔡英文親自督導外購疫苗的到貨進度，甚至透過自己的管道，催促疫苗到貨。

特別的是，國內新冠疫情雖然快速升溫，但政治疫情燒得卻比疫情本身還要嚴重，這讓許多友好國家注意到了，除了美國、日本外，我方高層也密切與德國、法國進行接洽。換言之，蔡英文的團隊每天跟美日德法等國大使，幾乎是無時差的連線。

在5月24日，駐日代表謝長廷邀請美國駐日大使楊舟（Joseph Young）與前安倍首相輔佐官薗浦健太郎等人，到官邸餐敘，眾人在這個場合上討論疫情，成為具有重要意涵的「美日台」三方會議。

在這場餐會上，薗浦健太郎主動提及提供AZ疫苗給台灣，而美方的楊舟也認同此一作法，三方很快達成初步共識；而謝長廷在餐會後，火速回報給蔡英文及外交高層，蔡英文隨即指示各系統動起來，著手各項細節的處理，最終促成日本在6月4日運送124萬劑疫苗抵台，達到「10日達陣」的成果。

接著，在日本致贈124萬劑AZ後，美國聯邦參議員訪團達克沃絲（Tammy Duckworth）參議員、蘇利文（Dan Sullivan）參議員、昆斯（Chris Coons）參議員，閃電式訪問台灣，並在松山機場發表談話時，宣布美國援助台灣75萬劑的疫苗；而蔡英文當時也首次在松山指揮部接見訪團成員。

不過沒多久，美國政府宣告加碼捐贈250萬劑Moderna疫苗。這突然暴增的250萬劑疫苗，讓國人感到格外振奮；不過，美方官員私下坦言，美國之所以會加碼援助，關鍵在於憂心台灣內部的「政治疫情」，實在比疫情本身要嚴峻。

▼美國參議員閃電訪台，宣布援助台灣疫苗，總統蔡英文首次在松山指揮部接見外賓。（圖／總統府提供）



苗栗科學園區感染 整合地方政府、指派國軍支援、解除端午連假危機

接著在6月5日，苗栗科學園區發生群聚感染，指揮中心在苗栗設置前進指揮所，她也親自請竹竹苗組成「防疫作戰聯盟」，整合區域內的防疫能量；同時指示國防部，支援新竹篩檢站的設立，並在18小時內，完成設置工作。

在這段期間，國內疫情依舊嚴峻，行政院方面也在6月7日宣布「強化三級警戒」，延長到6月28日，大學指考延期到7月底。事實上，這一次警戒延長，有一重點正是面對端午連假，可能產生人潮移動、群聚等問題，讓防疫工作更顯嚴峻；因此，蔡英文親上火線，拜託國人今年端午「留在原地，不要移動」，呼籲大家一起度過難關。

鴻海、台積電購買BNT案 每天馬拉松會議

特別的是，即便美日援贈374萬劑稍稍緩解疫苗荒，但這段期間國內對於「沒有疫苗」的民怨依然不減，且對BNT疫苗「格外情有獨鍾」，鴻海在6月1日送件，申請500萬BNT疫苗專案輸入，隔天陳時中與郭台銘會晤，並在9日專家會議通過EUA，而衛福部在6月12日發函同意「專案輸入」。

不過，關鍵轉則在於，郭台銘當時收到BNT相關人士給他的一封內部資料，明確告知他，BNT只願意跟政府談，這讓他在6月18日於臉書上發文，疾呼要求政府授權。正因為此舉，蔡英文政府隨即接招，行政院當天中午召開記者會，宣布連同6月10日送件的台積電案，政府同意授權，蔡英文也在當天下午4點，於府內與郭台銘、劉德音會面。

後續工作也極為密集，鴻海、台積電、行政院與CDC每日研商，並在6月25日簽署與政府授權有關的必要法律文件；隨後，鴻海、台積電隨後便開啟與BNT及上海復星的後續談判作業，決策高層表示，整個過程，可以說是隨時有需要開會就隨時開會，經開討論到三更半夜，隔天一早又馬拉松式的會議。

最終，鴻海、台積電在7月9日（五）晚間與香港復星簽署採購契約，BNT原廠則在7月11日（日）下午約16時回傳簽署的相關契約；而鴻海和台積電則是在7月11日晚間約2130才將捐贈契約提交給CDC審核簽署，CDC連夜加班審核，約於7月11日晚上2300完成簽署程序。

▼總統蔡英文接見郭台銘、劉德音，商討購買BNT一案。（圖／總統府提供）



Delta變異株侵入之際 TIFA、APEC外交工作不停歇



儘管在6月中下旬、7月上旬不斷傳來好消息，除了確診數趨緩，大量疫苗也陸續抵台，但傳染力強、致死率高的Delta變異株侵入屏東枋山，這讓整個防疫團隊再次陷入高壓；而蔡英文也明確指示，加強邊境管理，並透過篩檢、疫調、匡列、隔離和疫苗施打，讓確診人數下降。

在此同時，台美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）在睽違5年之後，於6月30日復談，由於這攸關台美貿易重要的一步，除了建構台美經貿夥伴關係的基礎，會談中也把簡化醫療物資的進出口程序列入其中一項重點議程。因此，蔡英文在緊盯防疫、疫苗到貨的同時，她也督導TIFA會談的各項準備工作。

接著，蔡英文在7月13日宣布再次邀請台積電創辦人張忠謀擔任今年度的APEC領袖代表，也請張領袖代表透過7月16日加開之「非正式領袖閉門會議」表達兩項主張。

▼蔡英文接見張忠謀，並宣布再任他為我國APEC代表。（圖／總統府提供）



疫苗大規模加速施打 追加購買3600萬劑莫德納

7月份，台灣的本土疫情明顯受到控制，確診人數降到每日雙位數，而台灣取得的疫苗也已經超過800萬劑，這也顯示台灣進入「大規模疫苗施打」階段；蔡英文特別在發表談話時向國人介紹，由政委唐鳳規劃「疫苗意願登記與預約接種系統」，希望大家能透過熟悉、便利的系統登記施打疫苗，讓國人在接種順序上更為順暢。

在防疫工作上，除了加速疫苗施打，蔡英文也著手規劃下半年、明後年的疫苗取得；因此，她除了赴新竹視察疫苗施打情形，也緊盯有關莫德納、次世代疫苗的採購進度。

近日，行政院也宣布，完成追加購買3600萬劑莫德納疫苗，預計在今年第四季、明後年分批供應。蔡英文也表示，台灣已經購買4105萬劑莫德納疫苗，政府將持續緊盯出貨進度，確保台灣不斷取得疫苗。