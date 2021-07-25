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三級作戰70天／侯友宜鐵探辦案　追捕「看不見的現行犯」

▲▼侯友宜感謝疫調人員。（圖／翻攝侯友宜臉書）

▲侯友宜利用科學辦案精神圍堵疫情。（圖／翻攝侯友宜臉書）

記者徐政璿／新北報導

從基層警官、刑警一路到警政署長，新北市長侯友宜從沒想過，這次要面對的，是一個看不見的「現行犯」，無法單靠圍捕行動就能殲滅。然而，新北卻能從單日新增384人確診的高峰，到現在每日幾乎都降至15例以下，甚至還曾出現「清零」，讓團隊相當振奮。這背後的關鍵，就在於鐵探的科學辦案精神。

2021年5月15日雙北進入三級警戒，侯友宜當下就察覺，疫情恐沒有想像中樂觀，在秉持「料敵從寬，禦敵從嚴」的原則下，他最先喊出全國統一升級，斬斷病毒跨區傳播。

「隨時都要有警戒延長的準備。」幕僚透露，侯友宜更在5月底就提醒市府團隊，這將是一起長期抗戰。果不其然，在各地都出現社區傳播的情況下，三級警戒4度延長至7月26日。

自5月疫情大爆發約70天的時間，侯友宜充分發揮從警大半輩子的辦案精神，一再宣示「視同重大刑案」來防疫。因此新北市運用「全災型智慧指揮監控平台（EDP）」分析疫情熱點，並透過精準疫調掌握感染源，使得新北市確診人數，從5月22日的384人高峰，降至近期都在15例以下。

所謂EDP，是智能化的方析工具，以圖資視覺化、數據化方式快速掌握統計疫情成長，針對疫情趨勢曲線分析大數據資料，採取預防性作為，以科技智能方法斷絕隱形傳播鍊避免疫情擴散。此系統不只用在防疫，近期烟花颱風侵台之際，新北市仍將利用EDP處置各項災害。

除了消防局運用EDP增加疫情分析模組之外，侯友宜也指示結合EMIS大數據的確診數與足跡調查資料，分析疫情高潛勢地區，並下令衛政、民政、警政系統及市府團隊總動員，落實執行各項防疫措施，成功阻斷病毒感染源，有效降低感染風險。

侯友宜祭出「平寧計劃」，以區公所為中心，由29個區長擔任各區的指揮官，藉由消防局每日上午9時、下午2時及6時，掌握最新確診名單後，進行追蹤管制及整合分析，並採取跨縣市及跨區通報聯防作業，有效的全面掌握阻斷傳播鏈。

原本新北每天確診數居高不下，不斷蟬連全台第一，可說是疫情重災區，但在這短短70天，侯友宜憑著辦案本事，並以科技為抗疫工具，針對高風險區域劃出熱區加強檢測，瘋狂找出上千名隱形的染疫者，讓病毒一一現行，終能具體控制疫情，也難怪台大權威公衛教授陳秀熙都認為，新北市足以成為台灣公衛防疫措施示範模版，也讓新北一躍成為防疫模範生。

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