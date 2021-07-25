三級作戰70天／柯文哲難「清零」　市場風暴教會「與病毒共存」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情趨緩，行政院宣布全國疫情三級警戒於7月27日降至二級，讓部分行業、場所恢復活動。回顧雙北自5月15日進入三級警戒後70天，台北市長柯文哲本著醫師專業務實防疫，讓個人聲勢順勢成長，然而6月碰上好心肝特權疫苗事件，加上北農、環南疫情連環爆，「一個月就清零」目標失敗，重創柯文哲聲勢，儘管關注度仍比疫情爆發前高，但卻出現不少正負聲浪。

面對出現感染源待釐清的本土病例，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於5月11日宣布，台灣進入社區感染狀態；到了5月15日，在台北市、新北市開始出現本土確診個案後，指揮中心將雙北市提升為「三級警戒」，台灣民眾這時才開始產生對新冠肺炎的恐懼，並高度關注每天下午2時進行的指揮中心記者會，以及柯文哲、新北市長侯友宜當時尚未固定時段的防疫記者會。

疫情爆發下的台北市政府，仍舊維持以往的上午7時30分開晨會，新增上午9時的防疫會議，專門討論如何即時應對新冠病毒。

早在雙北防疫警戒提升為三級前1日（5月14日），柯文哲與指揮中心開會後拍板，在萬華周圍成立多家快篩站（最多曾同時有5座），這是台灣防疫以來首次使用快篩試劑，儘管精準度略遜於核酸檢測（PCR），但能夠讓民眾在15至20分鐘內得知結果，節省等待PCR報告的時間，降低確診者在篩檢結果出來前「趴趴走」風險。

▲台北市長柯文哲視察中興院區篩檢站。（圖／台北市政府提供）

萬華快篩站成立後，立刻湧入眾多萬華居民前往篩檢，甚至一度出現要發隔日號碼牌的情況，可見台灣民眾對新冠肺炎的恐慌。不僅如此，柯文哲成立救護車規格的「防疫巴士」，載快篩陽性者到集中檢疫所隔離，相較於侯友宜喊出要蓋方艙醫院，柯文哲採取徵用北市大型旅館，提供給快篩陽性者、沒有明顯症狀的確診者入住隔離，減緩了北市醫院量能不足危機。

外界將航空機組人員3＋11（3天居家檢疫、11天自主健康管理）政策視為疫情破口，加上桃園諾富特飯店「混居」情形，導致台灣面臨社區感染威脅，民進黨支持度大跌、陳時中重摔下神壇，成為民眾砲火攻擊的對象，這同時也使早在5月上旬就拋出「3＋11有問題」的柯文哲人氣節節上升。

▲台北市長柯文哲每日下午召開北市防疫記者會。（圖／北市府提供）

5月中旬疫情爆發後，柯文哲減少了以往批評中央的言論，於防疫記者會中不斷「超前部署」，拋出具有醫療專業的政策，在民眾與侯友宜都提出四級封城等言論時，仍按部就班的提出防疫指引，就連中央流行疫情指揮中心、各地方政府都只能跟在柯文哲的腳步後面，包括成立快篩站、設置網路預約疫苗系統、放寬醫院病房「一人一室」規定採「兩人一室」等等。

不過，6月上旬媒體爆出，位在北市中正區的好心肝診所，漏夜「群聚」違規幫非一至三類醫事人員打新冠疫苗事件，在深陷疫苗短缺困境的台灣，「特權疫苗」更激發了民眾不滿情緒，各界批判聲浪排山倒海而來，還沒真正走到神壇頂端的柯文哲，聲勢瞬間大跌。

▲台北市好心肝診所違規安排一般民眾打疫苗，成為柯文哲聲勢急轉直下的關鍵。（圖／記者屠惠剛攝）

儘管北市府公開坦承除了好心肝之外，還有禾馨4家醫療院所也違規，仍無法挽救民眾好感度，更不用說讓外界無法信服「股長」一人即可分配新冠疫苗的疑雲、還有口頭請辭的衛生局長迄今仍待在原位的政治責任未明、以及工作分配不均使疾管科不斷超時加班的過度勞動，種種跡象都再再顯示出北市衛生局內部出現龐大管理問題。

6月中旬當柯文哲認為北市疫情趨緩、宣布解除每日召開防疫記者會的隔天，北農、環南市場突然大爆確診案例，儘管之前部分屬於過去個案，但在市府低估不明感染源帶來的隱形傳播鏈之下，歷經多次大規模PCR才抓出確診黑數，其中環南市場甚至一天之內被找出逾40人確診，讓外界將北市市場視為「降級關鍵」。

再加上北市未公布確診足跡及擴大匡列的疑慮，就算北市府搬出疫調時間差（確診者由戶籍所在縣市政府負責，完成後通知中央，中央再通知北市），反覆強調公布疫調也沒什麼用的說法，但對於自主封城、居家上班已逾一個月的民眾，也早已失去耐心，難以接受其說法，更招來「全台陪雙北坐牢」的指控與責難。

柯文哲曾於6月16日喊出，透過「精準疫調追殺」達到北市一個月內清零，但隨著一天天過去，北市每天仍維持1至2例不明感染源，連他自己都坦言「防疫遇到瓶頸」。

雖然終於盼到警戒降級時刻，但柯文哲的一個月清零目標已然失敗，從一開始在醫療作戰規畫不斷超前部署，成為全國縣市模範生聲勢大漲，但在特權疫苗到市場疫情連環爆之後，柯文哲終於面對事實，修正「清零」改為「與病毐共存」，務實保守地與新北同行，繼續「餐廳不解封」，以避免疫情再度失控，只是此時柯已大舉失去正面聲量。

不過即便如此，柯文哲的關注度並沒有隨之下降，仍比疫情爆發前高，既然還是外界關注焦點，這對於柯文哲拚搏2024年總統之路，仍具一定優勢，接下來如何運用他的醫學專業，為自己在後疫情時代突圍而起，繼續保持關注度且爭取正面聲量，將會是他最大的選前功課。

▼台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

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