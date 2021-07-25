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日文老師跪地炸出「白嫩豪乳」！穿小可愛真理褲做家事⋯網暴動了

▲日本華僑長瀨昆妮身材太火辣，先前在家教社團徵學生意外引發轟動。（圖／資料照）

▲日本華僑長瀨昆妮身材太火辣，先前在家教社團徵學生意外引發轟動。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

長瀨昆妮（長瀬昆妮）是一名日本華僑，日前她在家教社團徵學生，想不到貼文才一出，甜美的外型和凹凸有致的身材馬上引發轟動。而令人意外的是，長瀨昆妮除了有家教老師的身分，居然還是JKF女郎，在IG擁有超過14萬名粉絲追蹤。日前她曬出一張性感擦地照，露出飽滿渾圓胸型，讓網友狂喊「凍未條」。

長瀨昆妮長住日本十多年，近期則在台灣教書、從事翻譯作業，目前住在台南，已有5年的家教經驗的她希望透過自身專長幫助想學日文的學生，於是曾在在臉書社團「《大台南地區》家教版-免費訊息交流平台」發文徵學生，想不到卻一夕爆紅，後來也被發現她的真實身分，其實是有著雄偉上圍的JKF女郎。

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長瀨昆妮常PO出各種大尺度辣照，性感模樣令人大噴鼻血。日前她分享一張居家擦地照，只見她雄偉上圍撐爆白色內衣，幾乎快包覆不住嫩白雪乳，炸出深邃事業線，皮膚滑嫩細緻，下半身搭真理褲，露出纖細修長美腿，身材勻稱相當誘人。而她也在文中問道，「這樣的女友給幾分？」

超兇美照一曝光，瞬間迷倒大票粉絲，在底下激動直呼，「很難給」、「滿分」、「美美的視角」、「1000分」、「來，我家地板也需要」、「快要流鼻血了」、「幾霸昏」、「這會受不了」、「不用說了999分，包軌」、「沒法打分」、「美到，無法用幾分形容」、「應該說老婆辛苦了讓老公來就好」。

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關鍵字：

長瀨昆妮JKF女郎家教日文老師

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