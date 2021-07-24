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餐飲禁內用業者叫苦連天　柯文哲「不差這周」：小心為上

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，中央宣布在7月27日降為二級警戒。中央已宣布可以有條件開放餐廳內用，但雙北考量有潛伏感染源，因此暫時仍不開放。面對餐飲業叫苦連天，台北市長柯文哲24日仍不願放寬，且戰且走，不差這禮拜，已經2個月了，就觀察、且戰且走前進，小心一點好了。

▼北市餐廳仍禁內用，餐飲業者叫苦連天。（圖／記者李毓康攝）

▲▼國內新冠肺炎疫情延長三級警戒至7月26日，但從7月13日開始，有條件放寬百貨賣場、傳統市場和夜市等場所餐飲內用限制，要求業者在遵守指揮中心公布餐飲場所內用指引的前提下，逐步恢復常軌經營。不過地方政府因應疫情需要各維持不同管制強度，新北市及台北市仍維持餐飲業全面禁止內用，一律只能外帶,圖為美麗華百樂園美食區。微解封,餐飲業,紓困,武漢肺炎,防疫,美食街,百貨公司,餐廳,社交距離,室內聚會,梅花座,隔板。（圖／記者李毓康攝）

對於目前的防疫狀況，柯文哲說，如果今天疫苗覆蓋率夠，其實現在就可以拿下口罩，每天零星幾個個案感染，可以接近美國或是以色列的狀況。但柯也說，打過疫苗不是完全沒有感染，只是重症、死亡的機率會減少，因此打疫苗還是終極的處理方式。

柯文哲說，他不是中央疫情指揮中心，疫苗不足的時候，是不是應該乾脆60歲以上打2劑？還是要讓第1劑全部平均打，這也是有辯論。

台灣新冠肺炎死亡統計看，90%都是60歲以上，60歲以上打2劑，目前台灣發生新冠肺炎死亡數會少掉81%，反正年輕人感染就當作感冒不理他。另外策略是全部都打疫苗，平均，比較不會傳染。公共衛生有時候涉及到專業，但是要做政治上的取捨。

結論是這樣，目前在雙北地區，都努力降到每天10個以下，因為疫苗還看不到，所以我也反對一 下放開，看其他國家都全部爆發，應該是很穩健的撐，對民生造成最少的干擾，撐到打疫苗，「這戰略到現在為止沒有改變」。

至於餐廳內用的問題，柯文哲說，他也知道餐廳快撐不下去，「但我還是沒有把握…，餐廳內用用婚宴當標準考量，什麼時候可以開始吃婚宴」，且戰且走，不差這禮拜，已經2個月了，就觀察、且戰且走前進，小心一點好了。

而面對餐飲業的生計問題，柯文哲說，現階段有治標的方法，我們會補貼餐廳、物流合作，補助物流費，當然我也知道這杯水車薪。我認為疫情就算結束，世界還是不一樣，不然乾脆做產業轉型。

柯文哲說，不要幻想世界還到過去一樣，不如乾脆產業轉型，電商加物流，一定程度上會改變傳統市場，所以很多生活採購習慣要改變。套用《侏儸紀公園》講的話，每個生物都會找到他的出路，「所以我們就先這樣，有問題再修正，這就好了」。

▲百貨禁內用,快速取餐,戶外取餐,取餐櫃台,百貨防疫。（圖／各業者提供）

▲百貨美食街禁內用。（圖／各業者提供）

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