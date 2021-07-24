爺奶餵孫女吃野菇「全部中毒」　堅持不就醫「只吃成藥」1死2病危

▲爺爺和孫女還在住院，奶奶則已經不治身亡。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一對爺奶與小孫女佳佳日前吃了在野外自行摘採的蘑菇中毒，還不願意就醫，堅持自己買藥吃，直到情況嚴重才被送到醫院急救。目前奶奶已經不治身亡、爺爺還在加護病房搶救，只有小孫女脫離險境。

根據《澎湃新聞》報導，佳佳13日下午曾打電話給在外地工作的父母，開心表示，「奶奶到山上採了很多野生蘑菇，晚上我們吃蘑菇！」

沒想到當天晚上，佳佳的父母就接到老家堂弟打來的電話，說佳佳與爺爺奶奶吃蘑菇中毒了，都躺在床上，嘴唇發黑，不斷嘔吐。

佳佳的母親表示，婆婆13日晚上在附近藥店買過藥吃，但情況沒有好轉，直到第二天，住在附近的親戚上門拜訪，發現3人都躺在床上，非常虛弱，才協助通知。

佳佳的母親指出，兩位老人當時不願意就診，還說要等到明天，最後是因為佳佳非常不舒服，才同意就醫。之後，佳佳被救護車送到重慶大學附屬三峽醫院江南分院治療，爺爺奶奶則被送到重慶大學附屬三峽醫院總院醫治。

佳佳的母親提到，送醫的前兩天，佳佳還有意識，但第三天晚上就陷入昏迷，17日上午醫院發出病危通知書，「幸好後來經過輸血排毒，情況有所好轉，慢慢也恢復了意識，脫離險境。」

佳佳雖然被搶救回來，但爺爺奶奶的情況卻不太樂觀，佳佳的母親表示，婆婆已經在19日上午不治，公公雖然一直有意識，但年紀較大，體內毒素排出緩慢，還不知道何時能脫離危險期。

佳佳的母親指出，現在更讓她擔心的住院的開銷，入院一周以來，3人的醫藥費已經高達20多萬元，她跟丈夫每個月的打工的薪水也才7千多元，又沒有積蓄，只能想辦法借錢、募款。