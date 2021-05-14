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網瘋傳墾丁學生確診！高中畢旅70人食物中毒　440師生疫情級因應

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲屏東縣政府外觀 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

針對恆春地區網路社出現墾丁大街有學生確診新冠肺炎訊息，縣長潘孟安得悉後第一時間要求縣警察局及衛生局徹查謠言來源，經漏夜調查，係來自桃園永豐高中畢業旅行團師生領隊計440人，學生自13日下午2時起陸續出現水瀉症狀，少數並有發燒情形，送醫診斷是感染性胃腸炎及大腸炎；縣府採取預防性高規格處理暫時留置，因第一批33人檢驗結果均為陰性，經衛生局請示中央疫情指揮中心，並由感染科醫師專業研判後，朝食物中毒案件處理，將於通知桃園市衛生局後，協助師生退房，返回居住地。

縣府衛生局指出，經漏夜調查，學生陸續發生症狀後，分別送到恆春地區三家醫院就醫，院方於深夜23點55分通報疑似食品中毒案，由於學生的症狀都是水瀉，極少數發燒，考慮國內目前疫情狀況，當即決定採取高規格方式處理，除進行新型冠狀病毒的採檢送驗外，並依照嚴重特殊傳染性肺炎防疫原則，請飯店配合，將生病與非生病的學生分開安置，並要求不得離開房間，全程佩戴口罩。

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縣府指出，440位師生中，自13日下午起陸續有70人分別送到恆春的旅遊醫院、基督教醫院及南門醫院，截至今日上午10:30止，留院觀察為31人，其中恆基7人，南門醫院24人，其餘離院休息。至於採檢結果，第一批33人全部是陰性。

期間，衛生局漏夜派員前往醫院及涉嫌場所調查及採檢，已採集食餘檢體、環境檢體及個案與廚師等人體檢體送驗，以釐清食品中毒發生原因；未免影響擴大，業要求涉嫌場所停止供餐進行全面消毒，並依食品良好衛生規範準則稽查，現場不符規定事項予限期改善，期屆仍不改善將依食安法處辦。

潘孟安縣長表示，針對恆春社群出現不實謠言，除警察局及衛生局應該徹查消息來源，做必要處置，以免以訛傳訛，引起恐慌之外，也要特別提醒民眾，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由中央流行疫情指揮中心統一對外公布，如接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實。

否則依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定，一旦隨意散播、轉傳有關疫情的謠言，最高可罰300萬元。

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