餐飲內用桌與桌需「間隔1.5公尺」　婚宴建議「在舞台上敬酒」

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布7月27日降回二級，餐飲業也有條件開放內用，但並非全台縣市都跟進。食藥署今（24）日重新公布「餐飲業防疫管理措施」，餐飲業應依中央流行疫情指揮中心之防疫相關規定辦理，餐飲場所且遵守集會活動及婚宴之每一隔間室內 50 人、室外 100 人上限，並不得逐桌敬酒，最好是在舞臺上一次敬完，避免不必要的人流移動。

食藥署在7月16日已公告訂定「餐飲業防疫管理措施」，要求餐飲從業人員每日量測體溫及監測健康狀況，當出現發燒或其他疑似COVID-19症狀，應儘速就醫接受評估及處置。餐飲從業人員應佩戴口罩及勤洗手，並加強防疫教育訓練，內化防疫行為；且人員用餐環境須維持良好通風，不同桌之人員間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

餐飲場所也定期清潔及消毒環境，並確實記錄執行情形；每日落實廁所衛生清潔及消毒。應針對實施顧客實聯制；發燒或有上呼吸道症狀之顧客，禁止進入，除飲食外，應佩戴口罩；落實顧客衛生防護措施，入口處量體溫，噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備；維持用餐環境良好通風，不同桌之顧客間保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板；自助餐型態之餐廳，應有適當阻隔，避免食物遭顧客之飛沫污染。

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至於餐飲業者平時應加強日常管理，經衛生主管機關通知，有COVID-19確診病例為該場所工作人員或曾至該場所消費者，應配合疫情調查及防疫作為。業者亦可參考「餐飲業防疫指引」，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場所之所需管理，以強化防疫管理措施。

▲餐飲業防疫管理措施。（圖／指揮中心提供）

指揮中心宣布降級後，截至今日中午12時，全台僅有新北、台北維持三級警戒禁止內用，台中、宜蘭、台東等則尚在研議，另外澎湖、連江縣則尚未宣布。

指揮中心宣布7月27日至8月9日降回二級警戒，餐飲業也可在有隔板、梅花座開放內用，但台大公衛學者認為，室內相隔1.8公尺也難以阻擋病毒傳播，應該要通風換氣才有效。對此，指揮官陳時中表示，目前沒規定要坐在窗邊或開窗，只要有隔板、維持社交距離即可。