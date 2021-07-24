潛水可以浮潛不行！陳時中指「可能上面會噴」：再與觀光局討論

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

指揮中心宣布，降二級警戒相關指引中，水域活動雖不開放游泳池，但開放水肺潛水、衝浪與水上摩托車，而上岸就要戴口罩。不過，針對細項指引，觀光局提到，只開放潛水不開放浮潛，讓外界質疑標準為何。指揮官陳時中表示，會再與觀光局討論。

陳時中昨日說明，「運動有益身心健康」，開放戴口罩可以打籃球、羽球雙打；另也提到，「到海裡去應該也不會有交互感染風險」，加上水肺不會與人接觸，因此也予以解禁。衝浪、騎水上摩托車也不會聚在一起，同樣可以開放。

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不過，觀光局針對水域活動細項指引提到，只開放潛水但不開放浮潛。陳時中回應，浮潛會再跟觀光局做討論，因為會浮在水面上可能會噴，擔心距離太近還是會有交叉感染風險。

▲交通部觀光局鬆綁防疫規定。（圖／交通部提供）

交通部昨日表示，配合指揮中心降級防疫警戒，將鬆綁部分規定。觀光遊樂業部分，容留量放寬至50％，入園時間恢復正常營業時間，可全程戴口罩的設施可開放，換言之，水域遊樂設施仍禁止使用。餐飲內用則依照地方政府規定，戶外通風處可規劃戶外用餐區。

國家風景區部份，可戴口罩情況下，開放據點內海邊、沙灘、水域遊憩活動，但禁止游泳，另也可規劃開放戶外用餐區，停車場停車數放寬至50％，露營場容留量也改為50％。