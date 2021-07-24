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射擊「天才少女」林穎欣忍痛出戰　賴清德心疼：看到她全力以赴了

▲林穎欣。（圖／記者謝孟儒攝）

▲林穎欣。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

東京奧運射擊項目今（24）日登場，由台灣射擊新星林穎欣出戰女子10公尺空氣步槍項目，在資格賽中60發取得總分623.4分，總排名第26，無緣8強決賽。不過，副總統賴清德觀戰後特別發文給予鼓勵，表示林穎欣首次參加奧運，難免有巨大壓力，加上前幾天練習時些微肌肉拉傷，雖沒有晉級，但看到她的全力以赴，非常謝謝她。

「早上，看了台灣代表隊的比賽，我要特別鼓勵一下台灣射擊代表隊的天才少女林穎欣。」賴清德24日中午在臉書表示，22歲的林穎欣第一次登上奧運，在女子十公尺空氣步槍的比賽中，得到623.4分的成績，非常可惜無緣八強。

賴清德指出，林穎欣和其他從小練起的運動選手不太一樣，高中才正式踏入射擊運動領域，雖起步比較晚，但很努力，且對自我要求也很高，常常自主加練到深夜；在短短7年時間，不但在2018年雅加達亞運中獲得金牌，更代表台灣踏上奧運的殿堂。

「空氣步槍是相當強調心理素質的運動，在每位選手射擊十發子彈過後，開始每兩發就淘汰一位得分最低的選手，直到決出冠亞軍為止。這樣的規則最看重選手的穩定性，不容任何失誤，才能堅持到最後，摘下勝利的果實，十分不易。」

賴清德說，林穎欣是第一次參加奧運，背負國人和對自己的期待，難免有巨大壓力，前幾天練習時還些微拉傷右側腹肌，但依然頂著壓力和疼痛，為國家奮戰，雖然沒有晉級，我們都看到她的全力以赴，非常謝謝她！

賴清德也提醒，7月27日林穎欣將和射擊好手呂紹全一起挑戰射擊團體賽，讓我們繼續替兩人加油，享受比賽、期待佳績。

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