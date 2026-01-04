　
社會 社會焦點 保障人權

獨／高市殯葬處資訊網上路第一天就當機　預訂出殯火化大排長龍

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

「高雄市殯葬管理處殯葬資訊服務網」在去年12月30日正式上線啟用，但殯葬處卻在29日才通知殯葬業者，讓業者「措手不及」，而新系統上路後，不少殯葬業者和喪家卻發現，新系統出現不好登錄、頁面複雜、手機介面不良，甚至出現當機的情況，害不少已經預訂火化或出殯時間的喪家大排長龍，以前只要10-15分鐘能辦好的手續，現在竟然1個小時都辦不好，讓業者和喪家抱怨連連。

▲▼高雄市殯葬管理處 。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市殯葬管理處殯葬資訊管理系統新上路卻狀況連連 。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲▼高雄市殯葬管理處 。（圖／記者吳世龍攝）

對此，殯葬管理處表示，新系統早在去年9月就已建置完成，經過10、11、12月的3個月測試，期間也找了殯葬業者溝通協調，12月30日新系統上路後，難免仍有業者操作不熟悉的情況，但經過殯葬所人員和廠商的去BUG和優化，目前系統的運作已經順暢，如有需要再精進的部份，也會與業者、廠商再來協調改進。

▲▼高雄市殯葬管理處 。（圖／記者吳世龍攝）

據了解，高雄市的殯葬相關業務原本是採用「殯儀館、火化場便民E化服務網」，殯葬管理處在去年12月29日公告，新建置的殯葬資訊系統「高雄市殯葬管理處殯葬資訊服務網」在12月30日上午8點正式上線啟用，屆時舊系統將下線停用。

新系統上路後，卻有殯葬業者發現新系統出現不好登錄、頁面複雜、手機介面不良，甚至出現當機的情況，業者抱怨，很多喪家安排火化或入塔等後事都是看好時辰的，結果新系統不但不好用，有時還會當機，例如30日系統上路的第一天，殯葬處就在LINE群組裡通知殯葬業者，「系統損壞處理中，系統工程師正在搶救，服務中心停止作業，等待通知修復，請勿前往作業。」害得業者被喪家指責，實在是很冤枉。

▲▼高雄市殯葬管理處 。（圖／記者吳世龍攝）

另一殯葬業者也抱怨新系統倉促上路「便民變擾民」，業者說以前系統登記好了以後，去殯葬管理所辦手續只需要10-15分鐘，現在有時候大排長龍，拖到半小時甚至一個小時也很常見。

對於業者的抱怨，殯葬管理處解釋說，縣市合併後，原高雄縣的殯葬系統並沒有和高雄市整合，造成民眾的不便，這次新系統上路後，原縣區的外館資料（如大社館、橋頭館等）都完全整合，讓民眾可以更便利，而新系統也會持續優化和改進。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/02 全台詐欺最新數據

394 1 7788 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

美軍活捉馬杜洛　北韓正式發聲明譴責！
快儲水！　明起「7縣市停水」最長9小時
快訊／台中晚間火燒山！延燒1000平方公尺　畫面曝光
美軍抓捕馬杜洛合法嗎？　專家解答
猜拳輸就陪睡！小姊妹慘遭媽男友猥褻性侵188次

高雄一名從事殯葬業的李姓人妻，與同樣在殯葬圈工作的方姓男同事爆出婚外情。兩人為了躲避李姓丈夫查勤，竟把購物網站「蝦皮賣場」當成通訊軟體，互傳大量鹹濕對話，大聊「硬得很快」、「下面偷吸」等露骨細節。李姓丈夫發現頭頂綠光罩頂，氣得提告求償200萬元。橋頭地院審理後，認定兩人侵害配偶權情節重大，判決兩人需連帶賠償20萬元。

關鍵字：

高市殯葬處資訊網當機殯葬業喪家

