獨／高市殯葬處資訊網上路第一天就當機　預訂出殯火化大排長龍

記者吳奕靖、吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

「高雄市殯葬管理處殯葬資訊服務網」在去年12月30日正式上線啟用，但殯葬處卻在29日才通知殯葬業者，讓業者「措手不及」，而新系統上路後，不少殯葬業者和喪家卻發現，新系統出現不好登錄、頁面複雜、手機介面不良，甚至出現當機的情況，害不少已經預訂火化或出殯時間的喪家大排長龍，以前只要10-15分鐘能辦好的手續，現在竟然1個小時都辦不好，讓業者和喪家抱怨連連。

▲高雄市殯葬管理處殯葬資訊管理系統新上路卻狀況連連 。（圖／記者吳世龍攝，下同）

對此，殯葬管理處表示，新系統早在去年9月就已建置完成，經過10、11、12月的3個月測試，期間也找了殯葬業者溝通協調，12月30日新系統上路後，難免仍有業者操作不熟悉的情況，但經過殯葬所人員和廠商的去BUG和優化，目前系統的運作已經順暢，如有需要再精進的部份，也會與業者、廠商再來協調改進。

據了解，高雄市的殯葬相關業務原本是採用「殯儀館、火化場便民E化服務網」，殯葬管理處在去年12月29日公告，新建置的殯葬資訊系統「高雄市殯葬管理處殯葬資訊服務網」在12月30日上午8點正式上線啟用，屆時舊系統將下線停用。

新系統上路後，卻有殯葬業者發現新系統出現不好登錄、頁面複雜、手機介面不良，甚至出現當機的情況，業者抱怨，很多喪家安排火化或入塔等後事都是看好時辰的，結果新系統不但不好用，有時還會當機，例如30日系統上路的第一天，殯葬處就在LINE群組裡通知殯葬業者，「系統損壞處理中，系統工程師正在搶救，服務中心停止作業，等待通知修復，請勿前往作業。」害得業者被喪家指責，實在是很冤枉。

另一殯葬業者也抱怨新系統倉促上路「便民變擾民」，業者說以前系統登記好了以後，去殯葬管理所辦手續只需要10-15分鐘，現在有時候大排長龍，拖到半小時甚至一個小時也很常見。

對於業者的抱怨，殯葬管理處解釋說，縣市合併後，原高雄縣的殯葬系統並沒有和高雄市整合，造成民眾的不便，這次新系統上路後，原縣區的外館資料（如大社館、橋頭館等）都完全整合，讓民眾可以更便利，而新系統也會持續優化和改進。