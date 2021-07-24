防疫抓賭畫面曝！腳步衝刺聲+嘜走　13男女大驚呆

▲台南市第三分局即於24日凌晨1時許，在安南區海中街一處民宅2樓鐵皮屋內查獲13名男女聚賭案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央流行疫情指揮中心日前宣布自27日起全國調降為二級警戒，台南市第三分局於24日凌晨1時許，在安南區海中街一處民宅2樓鐵皮屋內查獲13名男女聚賭案，三分局依賭博罪移送法辦，且依社會秩序維護法裁處，又違反傳染病防制法不得群聚規定移請衛生局重罰。

市警三分局據報該處所有裝設監視器，平時就出入複雜且在因疫情不得群聚期間，更引起警方的注意，經多日監控蒐證後，報請檢察官申請搜索票查緝到案。

賭客在警方破門進入時企圖逃竄，但一一遭警查控，現場共有吳男子等13名男女打麻將開賭，主持人吳嫌經營麻將2桌並查扣抽頭金、賭資近3萬元、賭博工具及監視錄影設備一批。

三分局依賭博罪移送法辦，且依社會秩序維護法裁處，又違反傳染病防制法不得群聚規定移請衛生局重罰，參與這場賭博的13名賭性堅強男女面對重罰皆損失慘重，後悔莫及。

三分局説，賭場是幫派、角頭等聚合分子的金錢來源，警察查緝賭博對非法金流徹底刨根是不會鬆手的，且在疫情期間病毒的風險無所不在，人人都要有防疫的觀念，戴口罩、保持社交距離、不群聚是保護自己、保障他人，也是對得起社會的硬道理，更呼籲縱使警戒降級，防疫的心態也不可鬆懈，警方會持續嚴厲查察違反防疫規定的違法行為，以更保障民眾的健康安全。

「Jo Malone限量香氛禮盒組」