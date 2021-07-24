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機車改管轟隆隆衝衝擾民　立法院法制局建議推「改裝排氣管認證」

▲深夜非法改裝車噪音擾民 金山警、環聯合一夜攔檢取締16張檢驗單。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲深夜非法改裝車噪音擾民，遭警察檢取締。（資料照片／記者郭世賢翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

不少人都有改車經驗，但最讓人受不了的是愛在排氣管上動手腳，立法院法制局7月發布最新報告直指，改裝車輛產生的噪音破壞社區寧靜，令人厭惡，更影響周邊道路交通秩序及安全，應盤點改裝噪音車出沒熱點，加強執法取締，並透過聲音照相、比照歐盟實施「改裝排氣管噪音認證」等措施，嚇阻改裝車及不當駕駛。

立法院法制局發布「改裝車輛妨礙環境安寧相關問題之探討」報告，直指車輛傳動系統、引擎部位或排氣管任意改裝轟隆作響，非但不會讓人羨慕，反而招來側目和厭惡，例如近期有高雄市哈瑪星地區居民抗議，改裝機車沿著哈瑪星、哨船頭飆速，一路往西子灣、柴山再折返，居民被噪音吵得苦不堪言，希望公部門拿出作為解決民怨。

法制局表示，坊間充斥汽機車精品零件百貨，改裝技術不斷研發提升，部分套件價格便宜又可自行組裝，吸引青少年駕駛改裝車輛橫行道路，集體於道路上危險駕駛，擾亂安寧秩序，危害交通安全、社會秩序，招致負面觀感。

依照現行法規，《道路交通管理處罰條例》明定「擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全」，違法者處所有人900元以上、1800元以下罰鍰；另製造噪音部分，《道交條例》也規定，拆除消音器，或以其他方式造成噪音的駕駛人可處6000元以上、24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

此外，機動車輛所發出的聲音經檢驗不符合管制標準者，可依照《噪音管制法》開罰，處車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

法制局建議，我國應參考歐盟及日本排氣管認證機制，實施「改裝排氣管噪音認證」，將排氣管編碼、造冊，鼓勵業者將其產品送驗，經檢測合格，即核發合格編號並烙印於排氣管，以提供業者認證管道，讓民眾有合乎噪音管制標準的改裝管可選擇，並建立追蹤複查改善機制，避免車主改回非原廠或非認證排氣管。

在加強取締方面，法制局表示，警察、監理及環保機關應共同執行「改裝車輛稽查及噪音取締」專案勤務，盤點重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，並主動攔檢加強取締，依《道交條例》或《噪音管制法》擇重處罰。

法制局指出，針對不當操駕、拆除消音塞及非法改裝排氣管等產生高分貝噪音的車輛，應利用先進熟的「聲音照相」科技執法，蒐證拍照並節省路邊攔查時間，若車輛行駛中分貝超過標準，即依違反《噪音管制法》處罰，以嚇阻改裝車或不當駕駛情形。

實際上，環保署2021年初已祭出科技執法「聲音照相」，一旦偵測到汽機車行駛噪音超標就會自動拍照取締，號稱是違法改裝車、噪音車的剋星。

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