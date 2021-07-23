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鄭州暴雨「9女地鐵罹難」！OL指揮乘客自救　卻永遠留在車廂

▲▼鄭州地鐵淹水。（圖／翻攝自微博／小豬男孩）

▲鄭州地鐵淹水，9位女乘客罹難。（圖／翻攝自微博／小豬男孩）

記者柯振中／綜合報導

河南鄭州降下暴雨，導致氾濫成災，截至目前已有56人遇難。鄭州市政府、衛健委、地鐵公司等部門23日找來9位罹難者家屬，舉行座談會，個別瞭解當時罹難的狀況，氣氛相當沉重。

此次座談會，鄭州市政府確認了9位罹難者身份，分別是51歲女性顏桂芬、50歲女性屈玉霞、36歲女性蘆笛、32歲女性孫聰珊、28歲的女性張玉、27歲的女性張挽月、24歲的龐洋洋、20歲的女性曹義嘉以及年齡尚未公布的女性馮麗靜。

依據家屬給的資訊，28歲的張玉是某加教育集團的員工，20日下午6點搭乘地鐵5號線，剛上第一站就發訊息給家人，水已經淹到腳部，等過了半個小時，已經漫過胸部。

張玉的哥哥立刻聯繫地鐵，查詢進出人員消息，始終沒有妹妹進出的資訊，最後收到的去噩耗，「她才20多歲，這個時候（人生）還沒有開始，就在這次事故中結束了。」

▼鄭州地鐵車廂內部畫面，令人感到驚悚。（圖／取自網路）

▲▼鄭州地鐵車廂內部畫面。（圖／取自網路）

36歲的蘆笛則是某公司會計，也是20日下午6點左右搭上地鐵，當時發一段影片給丈夫，車廂已經淹水，後來打電話告知，準備向外轉移，接著失去消息，遺體直到22日晚間才被找到。

蘆笛的丈夫相當悲痛，再過幾天就是女兒的生日，女兒最近也不斷問他，媽媽到底去哪裡。蘆笛的表妹則說，姐姐生性節儉，捨不得花錢，前陣子才在說，正在存錢想給女兒買個電話手錶。

24歲龐洋洋則是某教育公司的職員，事故發生時在地鐵裡，弟弟從搶救工作展開時，就站在沙口路站等待，希望能聽到姊姊的消息，最後整個人泡在水裡，才被附近的人勸告「去醫院找人」，21日凌晨抵達醫院，站在門口等待，後續有3、4輛救護車抵達醫院，第三車裡的罹難者，就是姊姊。

▼許多乘客抓著電纜逃生，最終得以獲救，也有許多人在這場災難中喪命。（圖／取自中國青年報）

▲▼鄭州地鐵五號線救援疏散現場。（圖／取自中國青年報）

27歲的張挽月與丈夫一同搭乘地鐵，原先坐在一起，結果水進來，導致2人被沖散，丈夫獲救了，張挽月卻被沖進水位最深的最後一節車廂。

32歲的孫聰珊是某公司職員，20日下午4點還在與丈夫訊息聊天，直到晚間5、6點，人突然失聯，丈夫感到相當焦急，深夜又接到同事的電話，於是立刻趕往沙口路站。

孫聰珊的丈夫抵達沙口路站，遲遲沒找到人，直到上午前往醫院，看見妻子躺在太平間裡。根據乘客回憶，淹水的當下，孫聰珊還不斷給予乘客鼓勵，指揮陷入恐慌的人們自救，沒想到等到乘客獲救了，孫聰珊卻留在車廂裡了。

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