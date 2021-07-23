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出差鄭州碰上暴雨！上海男困地鐵車廂…眼睜睜看同事被水沖走

▲▼大水灌進鄭州地鐵，水淹及頸。（圖／翻攝自推特）

▲大水淹進鄭州地鐵，王姓男子目睹同事鄒德強被水沖走。（圖／翻攝自推特）

記者柯振中／綜合報導

河南鄭州暴雨成災，至今已有56人遇難。上海一名王姓男子19日與同事前往鄭州，隔天搭乘地鐵，卻碰上大水，眼睜睜看著同事墜入隧道裡的急流，接著被沖走，當時2人距離只有數公尺，卻沒有辦法挽救對方的性命，讓他相當崩潰。

王姓男子表示，他與同事鄒德強平時在上海工作，19日抵達鄭州出差，2人20日上午分頭行動，下午在飯店會合，準備一同出門辦事，不過當時飯店外已烏雲密佈，大雨狂瀉，路上已攔不到計程車。

2人於是決定搭乘地鐵，前往辦公地點，剛開始一切正常，沒想到途中車子停了下來，完全不曉得是什麼原因，往窗外一看，才發現車廂2側已經淹水，水位淹過半個車窗。

過了不久，水開始漫進車廂，乘客們站上座椅，以避免積水，司機也從列車頭部打開一扇門，讓乘客從檢修通道離開。由於通道與車門有段距離，一開始有不少人踩水離開，但隨著水流愈來愈湍急，許多乘客不敢再下水，無奈之下，司機只能再打開車廂的右側車門。

▼鄭州地鐵內嚴重淹水。（圖／取自網路）

▲▼鄭州地鐵內進水畫面。（圖／取自網路）

雖然右側車門位置較高，但沒有檢修通道可以逃生，眾人只能抓的通道壁上的管子、纜線，一步一步向月台移動，儘管只有約100公尺的距離，仍覺得時間相當漫長。

眾人移動的過程中，鄒德強因為不明原因，突然掉下水，王男眼睜睜看著事情發生，卻沒有辦法施救，鄒德強也因此生死不明。

▼當時王男與鄒德強勾著牆壁上的電纜，向月台靠近，鄒德強途中卻掉進水裡被沖走。（圖／取自中國青年報）

▲▼鄭州地鐵五號線救援疏散現場。（圖／取自中國青年報）

王男用手死死搆住纜線，艱難地回到月台，最終得救，但不斷打探鄒德強的下落，依然沒有得到有用的情報，只能打電話向公司回報。王男也公布了鄒德強的衣著特徵，希望若有人找到，能夠第一時間通知。不過截至目前，依然沒有人找到鄒德強的下落。

鄒德強失聯的消息出現後，鄒妻22日從上海趕到鄭州，依舊沒有接獲丈夫的消息，在鏡頭前淚崩喊話，「鄒德強，你從沒讓我失望過！」目前搜救工作仍在持續，詳情還待進一步釐清。

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