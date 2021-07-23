暴雨中沿路拍窗「勸逃命」…20分鐘後洪水滅頂　網封他城市英雄

▲鄭州暴雨中男子拍窗救人，20分鐘後洪水來了。（圖／翻攝自微博）



記者王致凱／綜合報導

河南暴雨災情慘重，其中鄭州市京廣北路隧道是積水最嚴重的地點之一。根據一段網路瘋傳的短片，20日暴雨降臨當晚，鄭州市民侯文超預判更大的洪水可能才正要發生，沿著京廣隧道拍窗勸說大家棄車逃命，成功挽救許多人的性命。

近日一段影片在網路上流傳，影片中顯示河南暴雨造成鄭州京廣路隧道水流湍急，此時一名中年男子不斷對沿路車輛一個一個拍窗呼喊，勸說司機和乘客趕緊棄車逃命；因為他的舉動，讓許多人因此躲過一劫。

根據陸媒報導，這名「拍窗救人」的男子名叫侯文超，現年40多歲，定居在鄭州。他證實網路上流傳的影片是他本人拍的，因為他想把現場記錄下來。他說，「當時雨大，我走的那個隧道下面還沒有積水，但我上了上坡走了大約半個小時左右，突然間感覺水往下流，越來越多」。

侯文超說，20日傍晚17時40分左右他接了一通電話，結果就在這3到5分鐘時間裡，他發現周遭的水位突然快速上漲，水都快要淹進車裡了。他因為經歷過2012年北京721特大暴雨水災，因此馬上察覺不對，連忙下車。他說，「你如果關著車門，不抓緊機會逃生，那你就出不來了嘛，因為它有（水的）壓力推不開。」

根據影片，侯文超當時站在水流中，沿路拍打每一台車的車窗車門，不斷呼喊要司機和乘客趕緊棄車逃生。他回憶，當時自己面前的車有好幾百輛，他連拍車門，記不清拍了多少輛，如果有人不願意下車，他就勸說保命要緊，水要來了。

就在侯文超和其他路人齊心協力，將老人、婦孺合力救助到安全的地點，大約20分鐘後洪水湧入，整個隧道被淹沒。有網友在分享侯文超救人的影片時表示，「世界上哪有揮動翅膀的天使，只有拍他車門的侯哥。」

侯文超事後接受採訪時表示，他接受訪問不是因為想出名，是因為他想透過採訪讓更多人知道要有危機意識，當發生類似情況時，一定要在第一時間逃生，不要猶豫。

中國當局表示，7月18日18時至20日24時，鄭州出現罕見持續強降雨天氣，全市普降大暴雨和特大暴雨，累積平均降水量449毫米，鄭州市區出現嚴重內澇，其中京廣隧道是積水較為嚴重的區域。鄭州氣象台資料顯示，20日當天16時至17時當地降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

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