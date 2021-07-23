越南通報首例「台灣人染疫身亡」 機械廠內被人發現意識不清

▲越南通報首例台灣人染疫身亡。（圖／取自免費圖庫pixabay）



文／中央社

確診COVID-19的52歲陳姓台商今天在越南病世，駐胡志明市辦事處已與死者在台家屬聯繫，商量如何在疫情特殊情況下處理後事。這是目前已知個案中，首名在越南染疫死亡的台灣人。

越南媒體今天晚間報導，這名陳姓台商今天在越南染疫身亡。這是越南首次通報有台灣人在越南感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後死亡。

據了解，陳姓台商在平陽省一家機械工廠上班，同事19日發現他已意識不清後便將他送醫，COVID-19篩檢結果呈陽性反應。陳姓台商在救治過程中病況持續惡化，於今天下午宣告不治。據轉述，死者生前有糖尿病史。

按越南現行防疫規定，COVID-19染疫死者的遺體必須在24小時內火化或掩埋。此外，越南為了防疫祭出國境管制，迄今只允許專家、技術人員等商務旅客搭乘特定包機入境越南。

駐胡志明市辦事處表示，今天下午已經與死者在台灣的家屬聯繫，商量如何在疫情特殊情況下處理後事。

越南衛生部通報，越南全國今天新增7295例COVID-19本土病例，創下自去年1月疫情爆發以來紀錄新高；重災區胡志明市有4913人染疫。

越南4月下旬爆發最新一波COVID-19本土疫情，不到3個月時間就有約7.8萬人確診。其中又以台商主要聚集的越南南部疫情最為慘重，在越7萬台灣人中約有8成在此工作、生活。

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