17處國家森林遊樂區7／27起解封！　太平山蹦蹦車與烏來台車不開放

▲農委會宣布，7月27日起開放17處國家森林遊樂區。（圖／嘉義林管處提供）



記者許展溢／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布7月27日即將降為二級警戒，農委會今（23日）下午宣布，開放部分自然步道、林道、17處國家森林遊樂區、3處平地森林園區、4處林業文化園區與台北植物園、福山植物園戶外場域。

農委會說明，但軌道設施（阿里山林業鐵路、太平山蹦蹦車與烏來台車）、山屋營地、通舖型住宿設施，自然教育中心、生態教育館、自然保護區域（包含自然保護/留區與野生動物保護區）、道路中斷、施工中或途經自然保護區域的自然步道、林道，以及經地方政府依據傳染病防治法相關規定公告管制措施之場域仍暫不開放，詳細場域開放情形請至台灣山林悠遊網查詢。

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農委會副主委黃金城進一步補充，蹦蹦車等森林火車維持不開放，是因為這些區塊主要會有來自不同地區的遊客，並沒有辦法控管，以山屋為例，是通鋪狀況，若來自不同來源登山者，很難控管，因此目前暫時不開放。

▲農委會認為，蹦蹦車等設施會有來自不同地區遊客，在無法掌控下仍維持暫停開放。（圖／林務局提供）

農委會提醒，開放的各森林育樂與教育場域將實施遊客人數管制，國家森林遊樂區入園人數及太平山莊、大雪山莊、松雪樓與奧萬大山莊住宿人數均降為承載量8成，台北植物園提高入園管制至500人，到達管制人數後採一出一進，另福山植物園則維持上網預約每日300人；入園遊客須量測體溫、全程佩戴口罩，並不得有戶外100人、室內50人以上群聚，且需維持室外1公尺，室內1.5公尺社交距離。

農委會強調，遊客於場域內室內外倘有飲食需求，應保持社交距離，用餐完畢即應佩戴口罩且室內公共空間不能飲食。請民眾落實自身健康管理，若身體不適，請避免出遊，並友善對待當地部落環境及野生動植物，同時考量其他使用者與場域工作人員之安全。