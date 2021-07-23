媒介外籍女郎與老司機「人與人連結」　皮條客驚人薪水曝光！

▲陳姓皮條客違法媒介泰國女子與他人為性交行為以營利，士林地院依妨害風化處有期徒刑6月。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市陳姓皮條客與2名友人從2017年7月間分工媒介性交易，陳男主要負責接攬泰國籍應召女子，以觀光名義入境從事性交易，費用為2500至3000元，應召女子扣除報酬1000元後，陳男可得400元至1500元不等的報酬，共計媒介52次。但3人卻因拆帳發生爭執，1人竟跑去報案，全案因此曝光。士林地院審理後，依妨害風化判處陳男6月有期徒刑。

陳男、葉男及周男，3人從2017年7月24日到8月14日，由陳男負責接續招攬泰國籍應召女子以觀光名義入境從事性交易，周男則負責接續接應入境後的應召女子、安排住宿地點，並仲介給葉男合作的應召站。

周男接續安排應召女子與男客從事性交行為，每次費用新臺幣為2500至3000元，經應召女子向男客收取，扣除報酬1,000元後，餘均交給周，周可取得每次100元的報酬陳、葉每次可獲得400元至1,500元不等的報酬，餘額則歸應召站，並由周計算應召女子每日性交易對象、次數及金額後登載在網路通訊軟體LINE群組中。

當中一名應召女小愛（化名）在2017年8月2日由陳男安排入境台灣後，由葉安排住宿地點，並交由周與合作的應召站媒介性交易，在同年8月3日至5日間，在不詳地點從事性交易6次，各次所得為2500元，但小愛在9月15日因性交易被查獲，同年月26日遭強制出境。

▼陳男媒介外籍女子性交易，每次可得400元酬勞。（圖／取自免費圖庫pixabay）

3人短短不到1個月，共計媒介應召女子與男客從事性交行為52次，葉與陳共獲得3萬1200元，周則獲得5200元。

原本配合得好好的「3劍客」卻因為性交易所得拆帳問題發生爭執，在同年9月18日晚間許，相約談判，到場後卻一言不和，一哄而散。葉男更在談判完凌晨遭不明人士毆打，前往醫院就診報警；周男則在同年月21日到派出所報案，導致他們當「皮條客」身分曝光。

陳男出庭時稱，確實有媒介應召女給葉男所屬的應召站，但並沒有獲得利益，辯稱「新加坡阿仙叫我幫找可以寄放小姐的應召站，剛好朋友介紹我跟葉男認識，我就將小姐交給他，全部由他操作。他更強調，周男跟他說一個客人會收2500或是3000元，小姐拿1000元，經紀人就是阿仙拿200元，其他由葉男拿去，因為他要負責飯店費用和小姐的餐費，他只是純粹幫忙，沒有拿到好處，更撇清不認識應召女小愛。

▼全案曝光竟是因3人拆帳不均起爭執。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法官勘驗他們應召站群組對話，陳男同年8月15日、16日在該群組內稱「帳幾點要結給我？」、「我錢不要了，要找你輸贏」等語認定陳男確實有與友人透過媒介性交獲得不法利益，故不採信他的辯詞。

合議庭審酌3人縝密分工完成犯罪，陳男先前已有妨害風化前科，竟仍不思依循正途營生，竟違法媒介女子與他人為性交行為以營利，勢將破壞社會善良風俗，所為應予以非難，兼衡陳男去年投資受騙又無業，且罹患胃惡性腫瘤、第二型糖尿病，伴有腳麻併發症的身體狀況，依共同犯圖利媒介性交罪，累犯，處有期徒刑6月，可易科罰金，折合新台幣18萬元。

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