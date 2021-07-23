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727確定降了！網封「準二級但微三級」　內行人揭1招自保

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌根據指揮中心的防疫規劃裁示，全國疫情三級警戒調降至二級。消息傳開後，網路上掀起眾多討論，有網友在PTT發表文章詢問，要怎麼命名7月27日降級以後的情況；也有人在臉書《爆廢公社》和《爆料公社》留言形容，現在的狀況就是「準二級但微三級」，不過，不論最後降幾級，「口罩還是戴好戴滿，保護自己」。

▲新冠肺炎疫情漸趨緩，台北街頭逛街民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

▲疫情漸趨緩，台北街頭逛街的民眾明顯增加。（圖／記者林敬旻攝）

指揮中心在23日的會議上指出，22日下午針對調降疫情警戒標準至第二級之相關防疫措施規劃草案與各地方政府進行討論，而各地方政府對於指揮中心所提出包括集會活動人數上限（室內50人、室外100人），以及餐飲內容原則依照衛福部規定處理等通案性原則，也積極提出相關意見，在經過溝通協調後，各部會也針對相關的業務狀況進行調整。

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對此，蘇貞昌裁示，在斟酌我國整體疫情日趨穩定，並與各縣市現行溝通聯繫後，確認自2021年7月27日起，將三級警戒調降至二級警戒。至於各行業活動的防疫指引，由指揮中心於23日下午記者會中統一公布，各項細節，也請各部會召開記者會，向各相關業者報告。

網友稱727之後是「準二級但微三級」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲網友開玩笑稱，7月27日以後是「準二級但微三級」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

消息傳開後，網路各大論壇、臉書社團掀起許多正反意見討論。有網友在PTT八卦板PO文詢問，要怎麼命名7月27日以後的情況，畢竟雖然降為二級警戒，但又與原先的二級規定不一樣；其他人紛紛留言調侃，「微降級」、「不然叫弱三級好了」、「超前二級」、「微三級」。

此外，在臉書《爆廢公社》也有網友PO文預測，「降二級啦！保守估計兩個禮拜後升三級」、「撐不到7天吧」、「降級就會有一群人跑出來」。而在臉書《爆料公社》中，有許多人擔心降級之後很快又會升級；不過，也有一部分人認為，現在的狀況就是準二級但微三級，「不管降幾級，口罩還是戴好戴滿，保護自己」。

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