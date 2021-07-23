「12+10」陸南京本土疫情擴散　向3省輸出無症狀者

▲南京中風險地區居民連夜進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

中國大陸南京市，21日爆發本土新冠群聚感染後，疫情出現往外省市擴散跡象。據衛健委23日晨通報，7月22日0—24時，全大陸新增12名本土新冠確診病例、10名本土無症狀感染者，後者中有3人，分別出現在遼寧、安徽、廣東，均與南京有關。

大陸國家衛健委23日晨通報，7月22日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例48例 ，其中境外輸入病例36例（廣東14例，雲南13例，上海3例，四川2例，陝西2例，天津1例，湖北1例），本土病例12例（均在江蘇），本土無症狀感染者10例（江蘇7例，遼寧1例，安徽1例，廣東1例） 。

▲南京祿口機場出現本土確診病例。（圖／翻攝央視）

南京市自21日，通報南京祿口國際機場，出現多名工作人員感染新冠肺炎後，逐步展開祿口街道、江寧區、全市範圍的新冠病毒核酸檢測，6街道社區升級中風險，只進不出；官方也呼籲，市民非必要不離市，旅客須持有48小時內核酸檢測陰性證明。

據南京市官方通報，截至22日12時，在全員核酸檢測任務下達不到24小時內，南京這座常住人口超過900萬的城市，已完成逾500萬例的核酸樣本採集。22日新增的本土確診病例，目前均在南京市定點醫院治療。

廣東方面，中山市通報，新增1例本土無症狀感染者，該名案例是7月19日，自南京祿口機場乘坐南方航空公司CZ5846航班，到達珠海機場的旅客；安徽方面，新增無症狀感染者為南京市江寧區人，是南京確診病例（祿口機場清潔工）的丈夫，自駕往返南京市與安徽和縣之間。

遼寧方面，瀋陽市新增的增1例本土無症狀感染者，為22日，瀋陽市在對南京來沈人員主動篩查中發現，目前已轉入定點醫院進行隔離治療。

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