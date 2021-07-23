張伯禮示警河南災後「防大疫」　列這些傳染病特別注意

▲天津中醫藥大學長、中國工程院院士張伯禮。（圖／CCTV）

記者陳政錄／綜合報導

大陸河南省近日遭遇「千年一遇」的暴雨洪災，中共總書記習近平指示，要防止「大災之後有大疫」。對此，大陸防疫專家、中國工程院院士張伯禮21日也示警，水災後衛生條件差，特別容易出現傳染病的暴發流行，應格外注意預防。

「河南雨災後需防大疫」張伯禮在接受陸媒《科技日報》採訪時指出，從傳播途徑上講，容易發生腸道傳染病、介水傳染病、蟲媒傳染病、呼吸道傳染病及接觸性傳染病。

▲河南省鄭州市洪水肆虐。（圖／CFP）

張伯禮說，暴雨讓環境發生了巨大的變化，這些變化對蚊蠅、細菌的滋生更加有利。他列舉，以介水傳染病為例，水是它的重要媒介。包括甲肝、血吸蟲病、霍亂、痢疾等在內的傳染病均可以通過飲用或接觸受病原體污染的水而傳播。

他提醒，這種傳染病的特點是，一旦水源受到嚴重污染後，可呈爆發流行，短期內會突然出現大量病人。

張伯禮警告，絕不能吃淹死、病死的禽畜和水產品，不吃腐敗變質或被污水浸泡過的食物，不喝生水，應喝密封水和燒開後的水，因為很多傳染病是從入口的食物進入人體的，且雖然食物或動物屍體表面上看不出來有什麼變化，但事實上微生物繁殖速度相當快。

面對剛剛趨緩的新冠肺炎疫情，張伯禮指稱，現在針對新冠肺炎疫情防護仍不可鬆懈，防止洪災後新冠肺炎疫情反彈。災後受災群眾聚集，群體飲食睡眠不足，人體抵抗力會變差，此時如果有新冠肺炎確診或無症狀感染者出現，特別容易發生快速傳播。

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