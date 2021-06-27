陸公布「登陸火星」實拍影片！探測車留下清楚輪胎印

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國家航天局27日公布「天問一號」火星探測任務的實拍影片，片段包含了著陸巡視器開傘下降的過程、「祝融號」火星車駛離著陸平台的過程，以及火星車在火星表面移動的過程等。

國家航天局指出，5月15日，天問一號著陸巡視器成功著陸火星，攜帶的開傘過程監視相機、落火狀態監視相機、避障相機，記錄了降落傘彈傘、開傘和拋傘，動力減速和避障等過程。

▼登陸實拍。（圖／翻攝新華社）



國家航天局表示，5月22日，火星車成功駛離著陸平台，到達火星表面開始巡視探測，火星車前後避障相機，記錄了駛離過程，錄音裝置獲取了駛離過程聲音數據。音頻中包括火星車驅動機構加電開始移動、坡道行駛、駛上火星表面等過程現場聲音。火星車駛離過程聲音主要來源於驅動機構、車輪與坡道摩擦、車輪與地面摩擦。

國家航天局提到，6月1日，火星車WIFI分離相機拍攝著陸平台與火星車合影，相機記錄了火星車後退移動和原地轉彎過程，這是人類首次獲取火星車在火星表面的移動過程影像。根據WIFI相機視場、焦距等參數，工作人員規劃了相機分離的位置和行駛路徑，火星車行駛到分離點後，釋放WIFI相機，後退至合影點，相機拍攝著陸平台與火星車正面合影，隨後火星車進行轉彎，側身面對相機，拍攝著陸平台與火星車側身合影。

▼火星車轉彎。（圖／翻攝新華社）



國家航天局指出，6月16日，火星車開展了全局環境感知，為後續階段科學探測進行路徑規劃，並通過後避障相機，拍攝了火星車行駛的清晰車轍。

國家航天局表示，截至27日上午，天問一號環繞器在軌運行338天，地火距離3.6億千米，「祝融號」火星車已在火星表面工作42個火星日，累計行駛236米。

國家航天局還說，後續，火星車將繼續按計劃開展移動、感知、科學探測，環繞器繼續運行在中繼軌道，為火星車巡視探測提供中繼通信，並開展環繞探測。