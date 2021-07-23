皮條客喊「鬆一下」拉到警察！長腿越南妹中招傻了　被隊友害慘

圖文／鏡週刊

才微解封，情色業者死灰復燃，高雄有一75歲、堪稱「阿公級」的王姓三七仔，見小鮮肉便衣警察，竟然白目的上前拉客，還以疫情漲價為由，將夜渡資從2,000哄抬到5,000；警方順藤摸瓜，當場逮到一名長髮越南妹，兩人分別被依「社維法」與妨害風化罪嫌究辦，而越籍女快篩後確認陰性，交由移民署高雄專勤隊收容，等待遣返。

高雄市三民一分局獲報，河北路二段有「三七仔」當街拉客，媒介不特定對象到某旅館性交易，於是分局派出一名年輕員警「釣魚」，當這名員警在街頭閒晃，75歲的王老先生上前攀談說：「少年仔，要輕鬆一下嗎？」員警假裝上鉤，詢問嫖妓價格。

王翁見小鮮肉似乎不是花叢老手，於是吹噓說，她的小姐身材臉蛋都是一流，而且疫情三級警戒期間，很多小姐不願上班，物稀為貴，現在價格都提升了，得5,000元；事實上，該女子皮肉價僅2,000元，王翁想要暗槓3,000。

員警先付錢，然後帶他到附近一家飯店看小姐，等這名長髮越南籍女子一進入房間，員警立刻表明身份，逮捕兩人，帶回派出所偵訊。

女子供稱，她去年以依親名義入境，隨即被應召站業者安排到指定的汽車旅館性交易，警方研判幕後有人舌集團再操控，王翁則供稱，他積欠數百萬賭債，加上疫情找不到工作，且年事已高，只能在債主安排下，當三七仔償債。

昨天訊後警方先將賣淫越女送醫院篩檢，確認陰性後，依「社維法」送簡易法庭裁處，然後交給移民署專勤隊收容，等待遣返；王翁則被依刑法「妨害風化」移送地檢署偵辦。

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