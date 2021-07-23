短髮女「露乳自拍」揪半套　老司機一看揭露她身分

▲越南籍阮姓熟女在情色論壇攬客，若加入LINE，則秀出露乳影片，增加嫖客消費意願。（讀者提供）

圖、文／鏡週刊

微解封之後，沈寂了一陣子的應召站，開始死灰復燃！台南警方在論壇發現一名越籍熟女盜用不同網路美女照片，到處PO文攬客，但若有意者上網接洽，加入LINE，即大方秀出露乳影片，也因為她的大膽作風，讓警方盯上，以釣魚方式將她逮捕，訊後除依社維法裁處，還針對其違反傳染病防治法，函送衛生局，同時送醫院篩檢，避免成防疫破口。

這名被台南警方逮捕的阮姓越籍熟女，在情色論壇上PO廣告文，而且張貼盜用的美女清涼圖，招攬顧客，因為她以同一個LINE的ID，分別在不同論壇貼文，廣告打很大，引起警方注意，因此，辦案人員佯裝嫖客，探詢如何姓交易，沒想到，一加入LINE，阮女竟然大方提供自己露出堅挺雙峰的影片，增加嫖客消費意願。

而且，阮女並非採「個人工作室」的模式接客，而是約恩客到飯店，但她言明只作半套手淫服務，不能做「深入的連結」。辦案人員依約到她指定的飯店開房間，卻久候不至；警方擔心被放鴿子，控制住飯店櫃臺人員，才知道阮女約了釣魚員警的同時，人正在另一間房，幫其他男客打手槍，警方根據線報，破門而入，逮個正著。

員警透露，阮女在網路情色論壇討論度很高，有被她服務過的男客說，阮女有兩個價碼，如果付2,500元，阮女會陪洗鴛鴦浴，先按摩，作「輕功」最後才做手淫性服務，如果是1,500元，則是直接打手槍。

偵訊時，阮女供稱，嫁來台灣後已經取得身分證，但離婚後因為沒有一技之長，只能在暗藏春色的養生館工作，而她從事這一行已經10年，雖然身材一直保持得很好，但畢竟已經40歲了，又堅持不做全套，因此沒有店家或應召站業者願意幫她媒介嫖客，所以，阮女乾脆自己上網攬客，並在固定幾間飯店做起生意；她還強調，若不是缺錢，哪會願意在疫情還沒完全解封時，就出來作半套性交易。

警方除依社維法究辦阮女，也將她函送衛生局，針對違反「傳染病防治法」裁處，訊後還將她送往醫院篩檢，以免造成防疫破口。

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