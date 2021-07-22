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好市多保鮮神物！她「青菜放7天」沒變黃　婆媽實驗：完勝報紙

人妻用在好市多購入的「保鮮神物」做對照實驗。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

▲人妻用在好市多購入的「保鮮神物」做對照實驗。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

圖文／鏡週刊

全台三級警戒期間，民眾待在家裡的時間變長，下廚的機會也增加，不過青菜買回來後，最常遇到的問題就是「容易變黃、菜爛掉」，尤其是為了減少外出而一次大量採買後，青菜的保存更是問題。一位人妻分享在好市多購入「保鮮神物」，效果竟然比用報紙或塑膠袋包還要好，甚至「冰了1週都沒黃、還很鮮脆」，讓夫妻倆愛不釋手。

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這位人妻網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發圖分享，她說到原本是在全聯購入「鎖鮮袋」來試用看看，沒想到實際一用後發現超級好用，後來在好市多看到有更多尺寸的鎖鮮袋，也順手再補貨。原本老公還無法理解，認為鎖鮮袋很貴、菜用報紙包一包就好，發文者則回覆老公說：「實驗過（保鮮）效果很好，可以重複使用很多次。」沒想到實際使用以後，老公比自己還愛用。

發文者也提供「實驗對照圖」，她將青江菜分別放入鎖鮮袋跟一般塑膠袋中，一週過後，放在鎖鮮袋裡的青江菜幾乎完好如初、僅些許縮水，但放在塑膠袋裡頭的，葉片已經明顯泛黃；另一對照組則是將青蔥放入鎖鮮袋與塑膠袋中，實驗僅3天也能看出明顯差異；發文者更稱放入鎖鮮袋裡的花椰菜，冰了一週以後「都沒有黃，還是很鮮脆」，而且不僅蔬果可使用，連蔥蒜用鎖鮮袋都可以「多保存好幾天、不容易變黃」，讓她不禁大讚：「真的好方便啊！」

依正確方法將青菜放入「鎖鮮袋」一段時間後，仍能保有原先的色澤與鮮脆度。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

▲依正確方法將青菜放入「鎖鮮袋」一段時間後，仍能保有原先的色澤與鮮脆度。（翻攝自臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」）

有網友稱用過鎖鮮袋，但效果不如發文者說得好。對此，她也提供「正確使用步驟」，「1、蔬果要不切不洗，乾燥原型放入，放入前將蔬果確實擦乾或陰乾，放入後放2張廚房紙巾」；「2、1袋只能放1種蔬果，上述的紙巾如果濕了要做更換」，避免水氣影響蔬果鮮度；「3、可以重複使用，使用1個月要做更換，不然效果會遞減」。

發文者強調：「以上撇步你都做到，包你蔬果放到8到10天沒問題！」、「袋子我至少重複使用5到6次以上。」由於保鮮效果實在太好，她也認為鎖鮮袋是「忙碌媽媽的必備神器！」

不少網友附和鎖鮮袋真的超好用，紛紛推薦周遭親友；不過有的則認為延長蔬果保鮮期的關鍵，在於保存前「有沒有去除水氣」，如果有做到這一步驟，用一般的塑膠袋亦有同樣效果；針對傳統上常用報紙包菜保存的方式，網友提醒：「報紙上有印刷用油墨，千萬別拿來包菜，吃下肚對身體不好！」


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