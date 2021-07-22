100萬劑莫德納第4季到貨+國產8月供應　民進黨：覆蓋率朝30%邁進

▲民進黨22日晚間臉書上傳圖。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨）

記者蘇晏男／台北報導

行政院22日宣布，已完成今年第四季及明後年莫德納疫苗採購，包括次世代疫苗在內共3600萬劑。對此，民進黨表示，政府提前購買疫苗，做好準備應因未來疫情的變化，目前疫苗覆蓋率已達24.35％，期待進一步朝30％邁進。

民進黨22日晚間在臉書表示，行政院長蘇貞昌今宣布，政府追加購買莫德納疫苗，包括次世代疫苗共3600萬劑，預計今年第四季到貨100萬劑，次世代疫苗將於明後年分批到貨。

「政府提前購買疫苗，做好準備應因未來疫情的變化。」民進黨說，除此之外，我們的疫苗取得每週都有新進度，包括：一、國產疫苗取得緊急使用授權，預計八月供應；二、民間與中央協力購買1500萬劑BNT疫苗。

民進黨指出，台灣疫苗量能越來越完備，衛福部長陳時中也公布，疫苗覆蓋率已經來到24.35％，預估將提前達到25％的目標，期待進一步朝30％邁進。

不過，高端日前聲明，公司內新冠肺炎疫苗4000人規模的二期臨床主試驗，依照試驗設計及法規單位要求，採雙盲試驗設計，本公司、醫院、受試者皆全程被要求維持盲性，直至所有受試者到達第二劑後6個月安全監視期滿後，才可進行全體受試者解盲，依時程應該落在今年10、11月才能全體解盲。