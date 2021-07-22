11歲童突然有手機　伯父驚見飛機杯！揭肉體換耳機7道陰影

男童遭大哥哥利誘，拍攝用飛機杯猥褻畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者李忠憲／台中報導

陳姓男子見認識多年未滿14歲的單親男童阿傑（化名）個性單純，竟以借行動電話並贈送配件引誘，經阿傑同意，拍攝阿傑裸露玩弄下體照，並要求阿傑讓他口交、或幫他肛交，前後7次的猥褻畫面都上傳通訊軟體群駔供他人瀏覽。台中高分院審結，維持原判，依妨害性自主罪判7月6月。

判決書指出，陳姓男子與單親未滿14歲的男童阿傑認識多年，透過關心取得信任後，2018年見他年幼可欺，以贈送他行動電話配件為理由，引誘他給拍裸露生殖器，或用飛機杯玩弄他下體，甚至要阿傑讓他口交、或幫他肛交。陳男將過程拍下照片、影片後，再上傳到手機通訊軟體Telegram名為「原創」的群組，供他人觀覽。

直到2020年7月5日凌晨，阿傑的伯父發現陳男借給他的手機，裡面竟然有阿傑猥褻照片，立刻通報他母親。警方接獲報案後，8日下午持拘票前往陳男居所拘提到案，並扣得相關證物。

陳男在偵查中與一審審理時都承認犯行，他表示，這7次猥褻或性交，每次都有送阿傑東西，他都要充電線、藍芽耳機等物。而阿傑也證稱，因為他需要手機的那些配件，所以才答應，陳男在拍時我是知道的。但台中高分院審理時，陳男卻改口否認有引誘阿傑拍攝裸照等猥褻行為，辯稱他沒有以送行動電話配件為由，請阿傑拍攝猥褻照，但此說詞不被採信。

台中高分院審酌，陳男犯後坦承犯行，且阿傑表示願意原諒，但到現在還沒與對方達成和解賠償損害，維持一審原判，依對未成年人性交、猥褻、誘使未成年人拍攝猥褻片、散佈未成年人猥褻影片等罪，判陳男7年6月。全案可上訴。

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