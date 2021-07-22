好羨慕！在一起「會越來越有錢」4對星座CP　射手＋摩羯互補能致富

▲想要和另一半一起賺大錢？先看看你們的星座合不合。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

交往對象務必慎選！一旦遇到錯的人，可能人財兩失，血本無歸；當對的人出現，不僅心靈上更富有，現實生活中也可能財運滾滾來，賺錢根本小事一樁。根據陸媒《星座屋》分析12星座中在一起「會越來越有錢」的4對情侶出爐，看看你和另一半上榜沒。

1.金牛座&雙子座

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生命中遇到難題，大部分人第一時間就會因吃不了苦頭而索性放棄，就怕浪費時間折騰。但金牛座的個性則是「不做則已，要做就必須做到最好」；而雙子座思慮周全的優點，剛好能補足金牛座忽略掉的細節，倆人的搭配堪稱完美，能將萬事處理到最好，也最有暴富的機會。

2.射手座&摩羯座

實力堅強的射手座，最大的問題在於脾氣火爆，一點小事就容易引爆，也因此容易耽誤事情的發展。反觀摩羯座性情溫和，遇到困難能不疾不徐的以平常心應對，也因為如此，兩人個性互補起來所向無敵，能賺到很多錢。

▲射手座加摩羯座的互補的個性，有助於財運發展。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

3.天秤座&牡羊座

天秤座容易有些奇妙思想，小腦袋裡裝的都是「怎麼賺大錢」，只是行動力比較差，做事總會拖延。與天秤互補的就屬牡羊座了，執行力強做起事來腳踏實地，總能將想法快速實現。因此只要倆人在一起，互相搭配自然就能賺到錢。

4. 獅子座&雙魚座

這兩星座一旦湊在一起，可說是火花四射，能迸出許多新奇有趣的想法。原因出自於獅子和雙魚都需要經由刺激才能暢所欲言，若只是任由其中一方瞎子摸象，不知從何做起，要賺到錢相當困難。尤其是這兩星座談到賺錢一拍即合，合作無間，讓原本畏懼的事，在獲得對方協助後更容易成功，錢自然會進入口袋。