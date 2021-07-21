威力彩頭獎飆7.4億！　「3大生肖」財神撐腰：一生榮華富貴

▲威力彩頭獎上看7.4億元。（圖／記者許力方攝）

記者曾羿翔／綜合報導

威力彩連32槓，頭獎上看7.4億元，明（22日）晚間開獎就能知道有沒有人變身大富豪。專寫生肖與星座運勢的專欄「阿力講星座」就分享了21號開始運勢好到爆「求財得財」的三大生肖，都是貴人星入命，其中屬虎的人財運勢不可擋，事業方面也會升職加薪，能輕輕鬆賺大錢，還會有橫財入庫，開心得合不攏嘴。

「阿力講星座」分享了7月21日開始，到8月1日財運爆棚的3大生肖，分別整理為以下：

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生肖虎

屬虎的人21日開始「運勢衝上雲霄」，有五路財神撐腰，八方貴人護佑，所以他們財運勢不可擋，事業方面也會升職加薪，能輕輕鬆賺大錢，生肖屬虎的人只要把握住好時機，就能財富翻倍，將來過上大富大貴的生活。如果是單身的人，在月老的助力下，幸運地遇到了心儀之人，從此日子都會過得相當甜蜜；已婚的人有望再添龍兒鳳女。

生肖雞

屬雞的人之前的求財之路不是很順，雖然賺錢能力不差，且運勢也旺，但先前命理之中有凶星「歲破」作亂，壓制了財運。不過生肖屬雞的人本月最後11天命宮裡有「天禧」相助，整體運勢旺盛，正財穩橫財發，事業上也會衝上雲霄，財富一路順暢。若是單身屬雞的人容易獲得美滿愛情，已婚的人同樣有望再添貴子。

生肖鼠

生肖屬鼠的人是睿智的勇者，他們無論是在順境還是逆境，都能用平常心看待。21日開始，他們會多了很多賺錢的機會，財富一筆接著一筆進來，如果在每件事情上都能盡力的話，「未來錢途無量」且事事順利，一生享榮華富貴。如果是單身的人，到時身邊會出現不少桃花，且喜歡的人就在裡面。此外，如果是已婚的屬鼠人，有望家中再添一個小寶寶，且家庭美滿和睦。

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