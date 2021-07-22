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威力彩衝7.4億！「3生肖」出門遇財神　注定發橫財中大獎

▲▼威力彩。（圖／記者許力方攝）

▲威力彩頭獎今上看7.4億元。（圖／記者許力方攝）

實習記者周依儒／綜合報導

一夜致富的機會來了！威力彩頭獎在連32期槓龜後，今（22）日頭獎獎金上看7.4億，民眾都希望自己是那個幸運的天選之人，能夠中大獎就此財富自由。專寫生肖命理、星座運勢的《茜茜生肖星象館》今特別分享，有「3生肖」的人在7月22到28日出門不但會遇到財神，發橫財中大獎，還注定大賺特賺！

生肖雞
屬雞的人天生精明、會算計，絕對不會讓自己吃虧、被占便宜，但他們一般也沒有什麼壞心眼；屬雞的人在錢財宮迎來「紫鴻貴人」和「喜財」吉星相助，運勢將會到達新高點，貴人登門、正財橫財連連旺，也讓事業更上一層樓，因此只要不斷努力，要填滿自己的金庫、聚積家財萬貫絕非難事。

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生肖蛇
屬蛇的人天資聰穎、處事圓滑，機靈懂得變通也讓他們人脈關係廣，在7月最後一周將迎來鴻運當頭。今年生肖蛇的運勢只能用「紫氣東來」、「瑞氣衝天」來形容，不僅在事業會步步高升，四處也有貴人相助，無論在商場、職場、官場上做事都有如神助；只要抓住大好機遇就可以實現連綿不斷的財富。

生肖馬
屬馬的人在7月最後一周可說是喜事好事不斷，生活順心也帶動生活充滿熱情，就算遇到小人也能迎刃而解；而在財運上更是銳不可擋，接下來幾個月的收入將翻倍，且在8月時一定要好好把握許久前相識的朋友，這些舊朋友可能會給你帶來發財的機會！

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