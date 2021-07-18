網購「樂高法拉利」開箱傻眼　刑事局與資安業研發網路把關神器

▲刑事局與資安業者趨勢科技合作推出「防詐達人」網路把關神器。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情仍嚴峻，WFH（Work from home,在家工作）成為趨勢，民眾生活型態改變、加速網購活動蓬勃發展，台灣網路資訊中心（TWNIC） 2020台灣網路報告顯示，去年12歲以上民眾上網率高達83%；資策會產業情報研究所（MIC）針對2020年網購消費者調查，顯示有52.9%的台灣消費者已經有超過一半消費行為都透過網路。

▲刑事局與資安業者趨勢科技合作推出「防詐達人」網路把關神器。（圖／記者張君豪翻攝）

另也有不少人因工作停擺，期能透過網路小額投資快速賺錢，掙取生活費用，詐騙集團趁虛而入，透過社群平臺投放浮誇廣告，吸引民眾目光，這些原因致使近期一頁式廣告、假投資等詐騙案件均有增加情形。

刑事局列舉案例，一名年約50歲，在台北從事餐飲服務業的劉先生，因疫情警戒影響收入，透過臉書經網友介紹加入虛擬通貨資本網站，劉先生輕信「股票獲利慢風險大，投資網站獲利快又簡單、絕對穩賺不賠」詐騙話術，投入資金，等被害人想提領時，卻被要求須匯更多金額才可解凍帳戶，才驚覺受騙損失36萬元。

另一名家住桃園市何小姐，因男朋友生日快到，於網路搜尋適合禮物時，看到臉書廣告販售男友喜歡的樂高積木正在限時優惠，限量版超跑包含Bugatti 和Ferrari積木居然僅需1,499元，何女因此誤信下定，等收貨時開箱，這才發現是內容物是大陸製兒童消防車且退貨無門。

為杜絕上述情況，刑事局與網路資安領導廠商「趨勢科技」長期交流，趨勢科技與警方合作，結合大數據分析，推出電腦版瀏覽器安全性擴充功「趨勢科技防詐達人」，使用者僅需安裝瀏覽器擴充功能，當民眾進入網頁時，自動偵測網站安全性並給出評級，快速過濾詐騙、釣魚網站，主動提醒讓民眾免於密碼被盜用或個資外洩。

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