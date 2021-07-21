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女騎士遭浪犬小白追咬怒告　雜貨店闆娘：又不是只有我在照顧牠

▲桃園市李姓女騎士去年11月騎車經過龜山區時，遭白色浪犬攻擊咬傷，事後以為旁邊雜貨店游姓老闆娘是飼主提告。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲桃園市李姓女騎士去年11月騎車經過龜山區時，遭白色浪犬攻擊咬傷，事後以為旁邊雜貨店游姓老闆娘是飼主提告。（圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓女騎士去年11月間騎車外出，行經龜山區時遭路旁衝出之白色浪浪追咬，導致左小腿受傷，李女直覺是附近雜貨店游姓老闆娘未將白色浪浪拴住，事後報警提告過失傷害；游姓老闆娘辯稱，她並非飼主，只是「小白」常在雜貨店前活動，桃檢根據警方查訪確認，小白為流浪犬，由附近居民餵養，沒有特定飼主，桃檢21日偵結依過失傷害罪嫌予以游女不起訴處分。

檢警調查，61歲的游姓婦人遭李姓女騎士指控，去年11月30日下午3時20分許，她騎車經過龜山區優美街路段時，「小白」突然衝出追咬她，導致其左小腿被咬傷，事後認為附近雜貨店游女是飼主，懷疑其未妥善將浪浪拴住，未善盡看管導致咬傷她，事後報警提告過失傷害罪嫌。

檢警偵訊時，游婦否認是「小白」之飼主，名字也不是她取的，附近的愛心媽媽委託戴上的防蚤項圈，小白是當地流浪犬，不只是她在照顧，附近鄰居都曾餵食，因她開雜貨店，小白常在這邊活動。

檢方根據龜山警方查訪，附近4名鄰居透露，小白是流浪狗，1年多前出現，白天會在路上跑來跑去，晚上則會去附近公寓樓梯間休息，有時會去雜貨店前休息。檢方審酌，難認游婦是小白飼主，偵結予以游女不起訴處分。

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