陸：新冠病毒「實驗室引入」極不可能　武漢P4從未發生病原洩漏

▲武漢P4實驗室。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國新辦22日召開新聞發佈會，介紹新冠病毒溯源相關情況，大陸國家衛健委副主任曾益新表示，病毒出現的可能途徑有3種，分別為人畜共患病溢出、透過中間宿主引入，以及通過冷鏈傳入；而實驗室引入是「極不可能的」。

曾益新指出，今年年初，世衛組織（WHO）國際專家組正式來華開展病毒溯源工作，病毒溯源全球研究中國部分的工作，中國秉持公開、透明、科學、合作的原則，全力支持世衛專家組工作，「我們和地方政府一起盡全力組織協調相關單位，完全滿足世衛專家參訪的要求，讓世衛專家去了所有他們想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮市場、武漢病毒研究所等9家單位；會見了所有他們想見的人，包括醫務人員、實驗室人員、科研人員、市場管理人員和商戶、居民、康復的患者等等。」

▼武漢華南海鮮市場。（圖／CFP）



曾益新提到，專家組得出以下結論，蝙蝠和穿山甲中發現的與新冠病毒關係最密切的冠狀病毒，從序列來看是和新冠病毒同源性最高，但是這些病毒仍然不足以證明是新冠病毒的直接祖先，「儘管同源性很高，但還是有一定差距。」

曾益新表示，結合臨床流行病學、動物和環境檢測等各個方面的研究結果，聯合專家組最終確定了病毒出現途徑的幾種可能性，第一種，人畜共患病直接溢出是「可能到比較可能」。第二種，通過中間宿主引入是「比較可能到非常可能」。第三種，通過冷鏈傳入，在去年各地的一些散發疫情中陸續發現了冷鏈傳播有可能引入病毒，所以認為是「可能的」。最後一種可能性，實驗室引入是「極不可能」。

對於武漢P4實驗室的安全性，中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明表示，作為生物安全等級、防護等級最高的實驗室，武漢P4實驗室在2018年正式投入運行以來，沒有發生過任何病原洩漏和人員感染事故。

袁志明指出，武漢P4實驗室按照國際要求和國家標准進行設計、建設和運行，不僅具有穩定可靠的生物安全防護設施，還建立了一套完整的生物安全管理體系和一支專業化的支撐、管理和維護人員隊伍，「我可以肯定地說，武漢P4實驗室的硬體設施、管理水平、人員隊伍和工作方式，和目前世界上運行的其他P4實驗室是一樣的。」

袁志明並強調，2019年12月30日之前，武漢病毒研究所沒有接觸、保藏和研究過新冠病毒；武漢病毒研究所從來沒有設計、製造和洩漏新冠病毒；目前為止武漢病毒研究所的職工和研究生，保持新冠病毒的「零感染」。