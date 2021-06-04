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追根病源！外媒再指「實驗室洩漏論」　中使館回應

▲▼世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

▲世衛專家小組前往武漢調查新冠肺炎起源。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

近日，部分外媒開始隱射新冠肺炎疫情起源於「武漢實驗室洩漏」。對此，中國使館發言人3日發出聲明，病毒溯源是一個科學問題，不應當被政治化，這充分說明這些人根本不在乎事實和真相。

使館發言人表示，今年1月14日至2月10日，世衛組織獨立挑選的17名國際專家克服了疫情影響來到中國，同中方專家組成聯合專家組，在武漢開展了為期近一個月的實地研究。

使館發言人指出，中方本著公開透明、開放合作的態度，應國際專家組要求，為聯合專家組安排實地考察湖北省疾控中心、武漢市疾控中心、武漢病毒研究所。考察期間，聯合專家組參觀了各類生物安全實驗室，與相關實驗室專家進行了深入、坦誠的科學交流，詳細了解了有關實驗室的管理情況、工作規範及近期病毒研究情況。

▲▼WHO專家小組在武漢針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行調研。（圖／路透）

▲WHO專家小組在武漢針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）進行調研。（圖／路透）

發言人表示，在此基礎上，聯合專家組經審慎科學討論得出結論，關於中國實驗室事件引發病毒這種假說是極為不可能的。這一結論和考察過程清清楚楚地記錄在聯合考察研究報告中，是權威、正式、科學的結論。「我們主張，溯源應當依賴科學家，應當走團結合作之道而不是鼓吹對抗、挑動對立。」

提到部分外媒的「抹黑論」，發言人強調，一些人卻全然無視事實和科學，全然不顧自身抗疫失利的諸多事實，一再炮製病毒由武漢病毒所洩漏的謊言，無理要求中國為他們的不作為「買單」。

發言人指出，這充分說明這些人根本不在乎事實和真相，也沒有興趣進行嚴肅的科學溯源，而是想藉疫情搞污名化和政治操弄，這是對科學的不尊重，對世界人民生命的不負責，更是對全球團結抗疫努力的破壞。

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