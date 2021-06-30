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美疑武漢實驗室泄露病毒　澳籍女科學家證明「同事沒有生病」

▲▼武漢病毒研究所外圍站有多名保全人員。（圖／路透）

▲WHO調查小組前往武漢病實驗室進行訪查。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎病毒起源至今還是一個謎團，美國政界、媒體再度直指疑似來自武漢「實驗室泄露」。近日，一名澳大利亞病毒學家丹妮爾·安德森接受美媒《彭博社》採訪，她首度對外表示，2019年底曾在中國大陸科學院武漢病毒研究所（WIV）工作，實驗室沒有同事發燒感冒，自己也沒有生病，真實情況完全沒有媒體描述這麼誇張。

陸媒《觀察者網》引述報導指出對澳洲病毒學家丹妮爾·安德森的採訪內容指出，她在中國大陸通報發現疫情之前，曾在武漢病毒研究所實地工作，研究人員一起搭公車上下班，天天距離接觸。她對這裏的描述「與外界聽到的非常不同。」

談到美國國務卿布林肯表示，曾獲得3名研究人員在2019年底生病的情報、暗示疫情與武漢病毒研究所有關。對此，安德森表示，認識的同事當中沒有人生病，如果有人生病，「我假設我應該也會生病，但我並沒有，在新加坡打疫苗前做過抗體檢測，我從來沒有得過（新冠肺炎）。」

▲▼WHO專家曾在2月前往中國武漢調查疫源，並到訪了武漢病毒研究所。（圖／路透）

▲WHO專家曾在2月前往武漢調查疫源。（圖／路透）

報導稱，安德森初次參觀時便對武漢病毒研究所的生物安保措施印象深刻。實驗室要求最嚴格安保，所有內部空氣、水與廢物在被排出前都需要接受過濾與消毒。另外，「實驗室裡對於出現和被研究的病原體相關的癥狀，有一套完整通報流程。」

安德森進一步對《彭博社》強調，武漢病毒研究所從事的科研活動「被一面之詞與歪曲事實所掩蓋」，其真實情況是常規的，遠沒有（西方）媒體所描述的那麽誇張。

作為研究蝙蝠攜帶病毒的專家，安德森在澳洲墨爾本大學獲得病毒學博士學位，曾在波士頓、蒙特利爾、新加坡等地的研究所從事科研工作。2016年起她代表杜克-新加坡國立大學醫學院生物安全研究所（生物安全等級3級），開始與武漢病毒研究所展開合作，重點研究為何伊波拉、尼帕病毒通過蝙蝠傳播，卻無法在蝙蝠體內產生疾病。


 

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